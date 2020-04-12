"Для багатьох це Пасха самотності", - Папа Римський у Великодній проповіді

Християни західного обряду святкують Великдень в умовах коронавірусу. Папа Римський Франциск скасував традиційну великодню недільну месу на площі Святого Петра. Зазвичай, на неї збираються десятки тисяч людей.

Натомість голова римо-католицької церкви виголошував свою великодню проповідь "Urbi et Orbi" ("Місту й світу") із майже порожньої Базиліки Святого Петра. Текст проповіді публікує Радіо Ватикану.

Спершу Франциск помолився про "тих, які безпосередньо постраждали від коронавірусу: до хворих, до тих, які померли і до членів сімей, що оплакують смерть дорогих людей, до тих, які, іноді, навіть не мали можливості провести їх в останню путь".

Також понтифік згадав про найуразливіших у час пандемії: "Нехай же не забракне Його утішення та необхідної допомоги тим, які перебувають у ситуації особливої уразливості, як ті, що працюють в лікувальних закладах чи живуть у казармах і тюрмах. Для багатьох людей це Пасха самотності, яку переживають серед жалоби та численних нестатків, спричинених пандемією, від фізичних страждань до економічних проблем".

"Для багатьох перебування вдома стало нагодою, щоб замислитися, зупинити шалений ритм життя, побути з рідними та втішатися їхнім товариством. Для багатьох, однак, це також період тривоги за майбутнє, яке вимальовується непевним, за працю, яку ризикують втратити і задля інших наслідків, які несе теперішня криза", - сказав Франциск.

Він також закликав світ "об’єднатися в протистоянні пандемії" і заохотив "тих, на кому лежить політична відповідальність, щоб вони активно діяли на користь спільного добра громадян, надаючи необхідні засоби та інструменти для того, щоби всім дати можливість вести гідне життя та, коли на це дозволять обставини, сприяти відновленню звичної щоденної діяльності".

У проповіді у суботу понтифік порівняв пандемію із часами, коли розіп’яли Ісуса Христа. "Вони (послідовники Христа – ред.), як і ми, мали перед очима трагедію страждання, неочікувану трагедію, яка прийшла надто поспішно. Вони бачили смерть і носили смерть у серці. До болю додався страх: чи їх чекав такий же кінець, як Учителя? А далі, також і побоювання щодо майбутнього, яке потрібно повністю відбудовувати. Поранена пам’ять, придушена надія. Для них, як і для нас, це була найтемніша година", – сказав Папа Римський.

Влада багатьох країн закликає вірян використовувати відеосервіси під час великодніх свят, оскільки коронавірус може передаватися від людини до людини в умовах порушення правил соціальної дистанції під час релігійних зібрань.

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