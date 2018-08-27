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Папа пропонує журналістам аналізувати звинувачення на його адресу, пов’язані з кардиналом у США

Папа Римський Франциск на прощальному богослужінні в Дубліні у неділю 26 серпня 2018р.

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Папа Римський Франциск сказав, що тепер не буде відповідати на листа колишнього ватиканського дипломата про особисту відповідальність провідника Католицької церкви за замовчування конкретних звинувачень про сексуальні злочини, скоєні кардиналом у США.

Йдеться про оприлюдненого у консервативних католицьких ЗМІ листа від архієпископа Карло Марія Віґано, який на 11 сторінках звинувачує багатьох чинних і колишніх чільних посадовців Ватикану та представників церкви у США у покриванні справи кардинала Теодора МакКарріка, який минулого місяця пішов у відставку через звинувачення у сексуальних злочинах.

Читайте документ уважно... Я вважаю, що заява промовляє за себе, і ви маєте достатні журналістські здібності, щоб зробити власні висновки.
Папа Римський у відповідь на запитання журналіста про лист зі звинуваченнями

Звинувачення і заклик до відставки Франциска з’явилося під час дводенного візиту Папи до Ірландії, упродовж якого він був змушений зосереджуватися на проступках представників церкви, що донедавна відігравала провідну роль у всіх сферах життя тієї країни.

У травні Ірландія на референдумі проголосувала за скасування заборони абортів, а 2015 року - за узаконення одностатевих шлюбів.

Перед сотнями тисяч людей у Дубліні Папа виступив з емоційним закликом до покаяння і прощення.

У суботу він назвав лайном корупцію та покривання злочинів представниками церкви.

Деякі ЗМІ припускають, що лист є ознакою тиску на Папу з боку консервативніших кіл в ієрархії Католицької церкви.

Глава католиків світу відверто говорив про те, що церковні кола несуть відповідальність за знущання, включно з сексуальними злочинами, за експлуатацію жінок, свавілля з дітьми тощо.

Але щодо листа Віґано Папа Франциск сказав журналістам у літаку, повертаючись з Ірландії, щоб вони “уважно прочитали документ і зробили висновки самостійно”.

“Я не буду говорити про це жодного слова. Я вважаю, що заява говорить сама за себе”, - цитує слова Папи агенція Reuters та інші ЗМІ, зауважуючи, що у листі не наведено документальних доказів нових звинувачень.

Папа сказав, що може повернутися до теми пізніше, коли звинувачення будуть проаналізовані глибше: “Коли мине трохи часу і ви будете мати висновки, можливо, я говоритиму”.

Листа архієпископа Віґано називають новим ударом для католицької церкви у Сполучених Штатах.

Карло Марія Віґано був папським посланцем у Вашингтоні між 2011 і 2016 роками.

У листі він пише, що ще у червні 2013 року сказав новообраному Папі Франциску про звинувачення на адресу МакКарріка.

У липні 88-річний кардинал МакКаррік був змушений піти у відставку на тлі звинувачень про те, що він примушував семінаристів спати з ним.

Окремі звинувачення стосувалися дій МакКарріка щодо 16 річного хлопця.

Архієпископ Віґано стверджує, що Папа Франциска знав про "корумпованість" МакКаріка, але "покривав його до останнього".

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