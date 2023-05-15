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Паперові Саші - проект у США на підтримку українських дітей
Проект FlatSasha започаткувала волонтерська організація з Лос-Анджелеса Kidsave. Відомі люди з різних куточках світу постять фотографії з паперовим хлопчиком. Таким чином вони звертають увагу до долі українських дітей, які постраждали від війни.
Саша - це паперовий малюнок хлопчика. Малюнок зображує українського сироту, змушеного покинути свій дім через війну. Фігуру можна роздрукувати, розмалювати та опублікувати на своїй сторінці. Саша вже "відвідав" фінал чемпіонату з американського футболу "Супербоул", "сфотографувався" біля знаку Голівуду, був у руках української посолки Оксани Маркарової та колишнього віце-президента Колумбії.
Проект був заснований міжнародною благодійною організацією Kidsave, штаб-квартира якої знаходиться в Лос-Анджелесі. Співзасновниця цього проекту, Ренді Томпсон, розповіла, що ідея паперового Саші була запозичена з американської казки.
"Паперовий Стенлі був персонажем з 90-х років, популярним у американських школах. Він збагнув, що може бувати в різних місцях та мати пригоди", - розповідає Ренді Томпсон, співзасновниця проекту Kidsave.
Так американського Стенлі зробили українським хлопчиком Сашком.
"Саша – це український сирота, йому 12 років, так виглядає Саша, а це 12-річна дівчинка, також українська сирота - Олександра. Їх обох Kidsave врятував із миколаївських дитячих будинків і тепер вони подорожують світом, розповідаючи людям, що українські сироти та українські діти все ще потребують нашої допомоги. Багато хто питає, чи війна ще триває. Люди не думають про це так, як рік тому", – каже Ренді Томпсон, співзасновниця проекту Kidsave.
Організація просить у школах розмальовувати паперового Сашу, а також приклеювати на автівки. Також організація популяризує ідею через інфлуенсерів. Одна із них Adventure girl - Стефані Майклс, яка веде блог про подорожі.
"Коли ви чуєте про таке, як можна сидіти склавши руки і не допомогти? У мене мільйон підписників у Twitter та кілька сотень тисяч в Instagram, тому щойно я дізналась про проект, я завантажила його, ми отримали паперового Сашу та почали їх розфарбовувати. Потім я оприлюднив це своїм підписникам", – каже Стефані Майклс, блогерка
Паперовий Саша – лише один із проектів організації Kidsave в Україні. Волонтери опікувались українськими сиротами з 2014 року у Миколаєві та Херсоні. Коли ж почалась війна організація розширилась і з десяти волонтерів виросла до 300. Почали активно займатись евакуацією.
Kidsave забезпечило волонтерів усім необхідним для евакуації. "Це і фінанси на утримання автобусів, пальне, підтримка людей фінансова, які стали волонтери яким треба було за щось їсти. Засоби зв'язку від бронежилетів, рацій шоломів, телефонів, броні для вантажівок індивідуальних аптечок й інше постійно підтримують, постійно допомагають, я знаю як це важко, я знаю що пожертви зменшились", – розповідає Павло Шульга, голова українського офісу організації Kidsave.
Аби їхні волонтери мали змогу працювати в Україні і отримували фінансування, потрібно постійно проводити інформаційні кампанії для американців, каже Ренді.
"Я думаю, що американці збентежені, коли чують, що українські біженці повертаються до дому, тому що це змушує їх думати, що війна пройшла. Але це ще не кінець. Просто український дух настільки сильний, що вони повертаються, готові відбудовуватися, це не означає, що війна закінчилася, це не означає, що діти не страждають".
Організація зараз будує центр для сиріт в Західній Україні. Там сподіваються на час війни поселити до 250 сиріт. Обіцяють - паперовий хлопчик Саша обов'язково загляне і туди.
Волонтери з Лос-Анджелеса започаткували проект, аби привернути увагу до українських дітей. Відео
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- Голос Америки
Британія не надсилатиме Україні винищувачі, бо Повітряні сили ЗСУ надають перевагу F-16 - речник Ріші Сунака
Велика Британія не планує надсилати винищувачі в Україну після того, як українські військові заявили, що віддадуть перевагу винищувачам F-16, заявив у понеділок речник прем'єр-міністра Ріші Сунака.
Відповідаючи на запитання, чи відправлятиме Лондон британські винищувачі в Україну, речник сказав: "У планах цього немає". "Українці ухвалили рішення навчати своїх пілотів на F-16, і ви знаєте, що Королівські повітряні сили їх не використовують", - сказав він. Британія оперує винищувачами Eurofighter Typhoon та F-35.
Нині під час візиту до Британії президент України Володимир Зеленський після зустрічі із прем'єром Сунаком заявив, що прагне "створити коаліцію" країн, які нададуть Києву сучасні винищувачі: "Я думаю, що найближчим часом ви почуєте кілька дуже важливих рішень, але ми маємо над цим ще трохи попрацювати".
Раніше Лондон оголосив про нову допомогу Києву, що включатиме сотні ракет протиповітряної оборони та інші безпілотні літальні системи, включаючи нові ударні безпілотники великої дальності з радіусом дії понад 200 кілометрів, а також програму навчань для українських пілотів "пліч-о-пліч із зусиллями Великої Британії щодо співпраці з іншими країнами щодо надання літаків F-16".
У відповідь Кремль заявив, що Росія "вкрай негативно" ставиться до рішення Британії постачати Україні більше військової техніки, але не вірить, що допомога Лондона змінить хід конфлікту, пише The Guardian. Глава уряду Великобританії Сунак сказав: "Конфлікт перебуває у вирішальному моменті. Сполучене Королівство залишатиметься непохитним у підтримці України та її народу, щоб захистити себе… Кремлю також важливо знати, що ми не підемо. Ми тут надовго".
Під час свого попереднього візиту до Британії на початку лютого Зеленський у зверненні до британського парламенту заявив, що "наперед" дякує за літаки. "Дякую за вашу підтримку. Залишаючи будівлю британського парламенту два роки тому я дякував вам за смачний англійський чай, - сказав Зеленський. - І сьогодні я залишатиму парламент, дякуючи всім вам наперед за потужні англійські літаки".
Тоді ж британський уряд оголосив про новий пакет допомоги включно з планом навчання українських пілотів винищувачів і морських піхотинців. "Навчання дозволить пілотам у майбутньому керувати складними винищувачами стандартів НАТО", - йшлось на сайті уряду.
Раніше у Вашингтоні, попри заклики сенаторів і конгресменів, заявляли, що не змінюють свого рішення не надавати Україні винищувачі F-16. Як казала речниця Білого дому Карін Жан-П'єр: "Президент вже говорив про F-16, як ви знаєте, і нічого не змінилося. Як сказав президент, це зараз не є предметом обговорення. Тож це не змінилося".
При цьому минулого тижня прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте розповів, що лідери країн Заходу продовжують обговорення щодо надання Україні винищувачів F-16: "Ми інтенсивно дискутуємо щодо F-16 із Данією, Великою Британією, деякими іншими сторонами в Європі, а також зі США. Дебати тривають". Глава уряду Нідерландів також додав, що для цього спершу потрібна домовленість між усіма партнерами, як це раніше було перед постачанням в Україну гаубиць Panzer і танків Leopard.
У статті використано матеріали Reuters.
- Голос Америки
Конгресвумен Спартц спрогнозувала, як результати виборів у Туреччині вплинуть на відносини зі США
Результати виборів у Туреччині не повинні вплинути на відносини Анкари та Вашингтона, і незалежно від того, хто стоїть на чолі країни, США мають міцні відносини з Туреччиною. Про це в коментарі "Голосу Америки" заявила конгресвумен-республіканка Вікторія Спартц, яка перебувала в Туреччині як спостерігачка на виборах у складі Парламентської асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).
"Я сподіваюся, що в нас міцні відносини з Туреччиною, незалежно від того, хто її очолює. Туреччина є нашою союзницею по НАТО. Це важлива країна в цьому регіоні, важлива держава для європейської та близькосхідної стабільності", - заявила Спартц у відповідь на запитання, чи вплинуть результати виборів на відносини між Анкарою та Вашингтоном.
Вона додала, що вважає США важливим союзником для Туреччини: "Завжди будуть якісь розбіжності та різні думки. Але я вважаю, що нам потрібно бути разом і вірити у свободи людей і справді приносити стабільність у дуже, дуже неспокійний світ зараз, який дуже небезпечний, і я вважаю, що Туреччина повинна відігравати важливу роль, і я вважаю, що Туреччина може відігравати провідну роль".
Хоча Туреччина є важливим союзником США по НАТО, в останні роки відносини між двома країнами стали більш напруженими, кажуть оглядачі, зокрема після того, як Туреччина вирішила придбати російські ППО С-400 в 2019 році, що призвело до усунення країни з американської програми винищувачів.
Коментуючи перебіг виборів, Спартц зазначила, що позитивною ознакою волевиявлення в Туреччині була висока явка виборців: "Важливо, що люди мають можливість висловити свою думку і провести вибори, мати демократичні процеси. Тому я вважаю, що це дуже великий крок. І я рада бачити, що в Туреччині дуже висока явка. Тому це справляє на мене велике враження, бо це право, яким люди повинні скористатися, якщо хочуть мати сильну республіку. Тому я рада бачити багато людей".
Згідно з висновками ОБСЄ, опублікованими 15 травня, для участі у волевиявленні в Туреччині були зареєстровані майже 61 млн виборців, ще 3,5 млн людей подали заявки для голосування за кордоном.
Існували значні проблеми для громадян у здійсненні права голосу, і, на жаль, жінки були недостатньо представлені як кандидатиголова делегації ПА ОБСЄ в Туреччині Фара Карімі
Однак, як зазначила голова делегації ПА ОБСЄ Фара Карімі, "сотням тисяч людей, постраждалим від землетрусів, особливо студентам, довелося докласти значних додаткових зусиль, щоб реалізувати своє право голосу". Також в ОБСЄ зауважили, що вибори в Туреччині "відзначаються нерівними умовами". "Існували значні проблеми для громадян у здійсненні права голосу, і, на жаль, жінки були недостатньо представлені як кандидати", – сказала Карімі.
Своєю чергою, голова делегації ПАРЄ Франк Швабе наголосив, що Туреччина далека від створення чесних умов передвиборчої кампанії: "Ці вибори мали високу явку і пропонували реальний вибір. Однак Туреччина не відповідає основним принципам проведення демократичних виборів... Ключові політичні та суспільні постаті перебувають у в’язниці навіть після рішень Європейського суду з прав людини, свобода ЗМІ суворо обмежена, існує атмосфера самоцензури".
Загалом за виборами в Туреччині стежив 401 спостерігач із 40 країн, зокрема 264 експерти Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини, 98 від Парламентської асамблеї ОБСЄ та 39 від Парламентської асамблеї Ради Європи.
У понеділок, 15 травня, виборча комісія Туреччини підтвердила проведення другого туру президентських виборів, які пройдуть 28 травня, повідомляє Reuters. Голова виборчої комісії Ахмет Єнер повідомив: «Згідно з поточними неофіційними результатами, Реджеп Таїп Ердоган отримав 49,51% голосів, Кемаль Киличдароглу - 44,88%... Зрозуміло, що жоден із кандидатів не отримав права бути обраним, як це передбачено четвертою статтею закону 6271, і наш комітет вирішив провести другий тур виборів у неділю, 28 травня 2023 року, згідно з раніше оголошеним календарем виборів».
На початку травня конгресвумен українського походження Вікторія Спартц також відвідала Україну у складі двопартійної делегації Палати представників Конгресу США. Вона зустрілася зокрема з президентом України Володимиром Зеленським. Коментуючи візит, Спартц зазначила: "Як ми бачимо зараз, міжнародні організації та система безпеки, створені після Другої світової війни, зазнали краху. Ми повинні серйозно поговорити про те, як реформувати систему глобальної безпеки та повернути мир на європейський континент знову».
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- Голос Америки
Україна виправдано порушує питання гарантій безпеки - заступник генсека НАТО
Заступник генерального секретаря НАТО заявив, що на саміті альянсу у Вільнюсі в липні союзники мають зосередитись на питаннях допомоги Україні, але пізніше країни НАТО зрештою муситимуть розглянути питання гарантій безпеки для України. Про це Мірча Джоане розповів в ексклюзивному інтерв'ю Голосу Америки.
“У Вільнюсі ми повинні зосередитися на тому, щоб продовжувати висловлювати нашу підтримку Україні у військовому, в економічному та в практичному планах. І настане час, коли союзники повернуться до питання, які абсолютно виправдано порушує Україна, - потрібні будуть гарантії безпеки, це факт. Коли і як ми досягнемо цього моменту, вирішувати союзникам”, - зазначив заступник Єнса Столтенберга в інтерв'ю журналістці Голосу Америки Карлі Бабб.
Він запевнив, що питання відносин України й НАТО обов'язково буде на порядку денному альянсу.
“Звичайно, прийде час, коли ми також обговоримо майбутнє цих відносин (України і НАТО - ред.). Зараз ми зосереджені на продовженні практичної підтримки України. У нас є комплексний пакет допомоги НАТО, який є основою для ще більшої оперативної сумісності та трансформації, а також реформування української системи оборони, щоб допомогти їм рухатися вперед.- сказав Мірча Джоане.
“Політика відкритих дверей в НАТО - це реальність. Про це свідчить Фінляндія, Швеція, багато інших країн, які раніше приєдналися до Альянсу, зобов’язання щодо України й Грузії, проголошені на саміті в Бухаресті 2008 року, залишаються в силі. Але ми знаємо, і думаю, українське керівництво також це розуміє, що зараз головне – допомогти Україні виграти цю війну”, - наголосив високопосадовець НАТО.
На питання, чому Україна затримує початок контрнаступу, Мірча Джоане відповів, що союзники по НАТО довіряють рішенням та аналізу керівництва українського війська та держави.
Ми знаємо, що Україна має можливості розпочати контрнаступ, але нам також відомо, що Росія має можливості чинити значний опір. Тож давайте будемо довіряти і підтримувати українське керівництвоМірче Джоане
“Ми віримо в професіоналізм і вміння як українського війська, так і їх вищого політичного керівництва. Ми довіряємо їхній оцінці та тому, як вони підходять до цього питання. Звичайно, навколо цього є багато комунікації. Ми також бачимо динамічну ситуацію на лінії фронту. Є ознаки певного територіального прогресу з українського боку в західній частині Бахмута. Ми знаємо, що Україна має можливості розпочати контрнаступ, але нам також відомо, що Росія має можливості чинити значний опір. Тож давайте будемо довіряти і підтримувати українське керівництво. Я переконаний, що вони будуть робити правильні речі”, - відповів заступник генерального секретаря НАТО.
Джоане наголосив, що для НАТО стратегічно важливою є перемога України в цій війні: “Це шлях, на якому буде формуватися весь міжнародний порядок”.
Голос Америки повідомляв про виступ генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, де він заявив, що під час липневого саміту НАТО в Вільнюсі союзники надішлють потужний сигнал підтримки України й запевнять, що "найбільш нагальним завданням зараз є забезпечити перемогу України".
Власники будинку у якому знімали серіал “Всі жінки відьми" вивісили український прапор
Власники одного із найбільш популярних туристичних цікавинок американського Лос-Анджелеса, будинку у якому знімали серіал “Всі жінки відьми", вивісили український прапор.
Ви напевно пам'ятаєте улюблений серіал українських підлітків 90-х “Всі жінки відьми” і таємничий вікторіанський будинок у якому жили Фібі, Пайпер і Прю?
Будинок, що став локацією для зйомок серіалу, розташований у Анджеліно Хайтс, історичному районі Лос-Анджелеса. Власники будинку, подружжя - Планарія та Мурей, розповіли, чому вирішили вивісити український стяг.
"Якщо ми зможемо знайти око Тритона і палець жаби, зробити зілля і негайно позбутися Путіна, ми всі це зробимо", – розповідає Планарія.
В інтер'єрі все як у відомому серіалі. Планарія розповідає як після того як у 1998 вийшли перші серії "Всіх жінок відьом" будинок став однією із найпопулярніших туристичних пам'яток у Лос-Анджелесі. Сюди з того часу кожного дня приїжджають туристи з усього світу. Коли подружжя дізналось про російське вторгнення - одразу ж вирішили - відьомський будинок прикрашатиме жовто-блакитний стяг.
"Ідея прапора полягала в тому, щоб привернути увагу американців до України, щоб американці підійшли, побачили прапор і сказали: “Що це?” - і щоб вони могли відчути себе залученими", – розповів Мурей Бернс, власник будинку.
Планарія з чоловіком перед війною відвідували Одесу як туристи. Жінка має східноєвропейське коріння, тому напад Росії на Україну для неї це вже особиста справа.
"Я східноєвропейська єврейка. Я виховувалась на історії з погромами та Другою світовою війною. Те, що Росія вторгнулась в цю прекрасну країну, в якій ми були, а ми були в Одесі і планували поїхати знову, нас просто жахнув", – ділиться переживаннями Планарія.
Господарка дому розповідає, що окрім вивішування прапора вони намагались допомогти й іншими шляхами
"Ми почуваємося такими безпорадними... що ми можемо зробити? Я надіслала багато грошей до волонтерської організації, яка є однією з моїх улюблених благодійних організацій, і ми також купили дві ночі та сніданок на Airnbnb, щоб пожертвувати гроші незнайомцю в Києві... це так засмучує, що ми фактично нічого не можемо зробити".
Подружжя хоч і є власниками будинку, але живуть навпроти. І у своєму помешканні також вивісили український прапор аби всі сусіди і туристи знали про їхні цінності.
Власники будинку, у якому знімали серіал “Всі жінки відьми”, вивісили український прапор. Відео
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