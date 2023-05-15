Паперові Саші - проект у США на підтримку українських дітей

Проект FlatSasha започаткувала волонтерська організація з Лос-Анджелеса Kidsave. Відомі люди з різних куточках світу постять фотографії з паперовим хлопчиком. Таким чином вони звертають увагу до долі українських дітей, які постраждали від війни.

Саша - це паперовий малюнок хлопчика. Малюнок зображує українського сироту, змушеного покинути свій дім через війну. Фігуру можна роздрукувати, розмалювати та опублікувати на своїй сторінці. Саша вже "відвідав" фінал чемпіонату з американського футболу "Супербоул", "сфотографувався" біля знаку Голівуду, був у руках української посолки Оксани Маркарової та колишнього віце-президента Колумбії.

Проект був заснований міжнародною благодійною організацією Kidsave, штаб-квартира якої знаходиться в Лос-Анджелесі. Співзасновниця цього проекту, Ренді Томпсон, розповіла, що ідея паперового Саші була запозичена з американської казки.

"Паперовий Стенлі був персонажем з 90-х років, популярним у американських школах. Він збагнув, що може бувати в різних місцях та мати пригоди", - розповідає Ренді Томпсон, співзасновниця проекту Kidsave.

Так американського Стенлі зробили українським хлопчиком Сашком.

"Саша – це український сирота, йому 12 років, так виглядає Саша, а це 12-річна дівчинка, також українська сирота - Олександра. Їх обох Kidsave врятував із миколаївських дитячих будинків і тепер вони подорожують світом, розповідаючи людям, що українські сироти та українські діти все ще потребують нашої допомоги. Багато хто питає, чи війна ще триває. Люди не думають про це так, як рік тому", – каже Ренді Томпсон, співзасновниця проекту Kidsave.

Організація просить у школах розмальовувати паперового Сашу, а також приклеювати на автівки. Також організація популяризує ідею через інфлуенсерів. Одна із них Adventure girl - Стефані Майклс, яка веде блог про подорожі.

"Коли ви чуєте про таке, як можна сидіти склавши руки і не допомогти? У мене мільйон підписників у Twitter та кілька сотень тисяч в Instagram, тому щойно я дізналась про проект, я завантажила його, ми отримали паперового Сашу та почали їх розфарбовувати. Потім я оприлюднив це своїм підписникам", – каже Стефані Майклс, блогерка

Паперовий Саша – лише один із проектів організації Kidsave в Україні. Волонтери опікувались українськими сиротами з 2014 року у Миколаєві та Херсоні. Коли ж почалась війна організація розширилась і з десяти волонтерів виросла до 300. Почали активно займатись евакуацією.

Kidsave забезпечило волонтерів усім необхідним для евакуації. "Це і фінанси на утримання автобусів, пальне, підтримка людей фінансова, які стали волонтери яким треба було за щось їсти. Засоби зв'язку від бронежилетів, рацій шоломів, телефонів, броні для вантажівок індивідуальних аптечок й інше постійно підтримують, постійно допомагають, я знаю як це важко, я знаю що пожертви зменшились", – розповідає Павло Шульга, голова українського офісу організації Kidsave.

Аби їхні волонтери мали змогу працювати в Україні і отримували фінансування, потрібно постійно проводити інформаційні кампанії для американців, каже Ренді.

"Я думаю, що американці збентежені, коли чують, що українські біженці повертаються до дому, тому що це змушує їх думати, що війна пройшла. Але це ще не кінець. Просто український дух настільки сильний, що вони повертаються, готові відбудовуватися, це не означає, що війна закінчилася, це не означає, що діти не страждають".

Організація зараз будує центр для сиріт в Західній Україні. Там сподіваються на час війни поселити до 250 сиріт. Обіцяють - паперовий хлопчик Саша обов'язково загляне і туди.

Волонтери з Лос-Анджелеса започаткували проект, аби привернути увагу до українських дітей. Відео