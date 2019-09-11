Вперше ознаки водяної пари виявлено на планеті в придатній для життя зоні

Увагу науковців всього світу привернула нова інформація з телескопу Хабл.

Астрономи Лондонського університету на основі даних телескопу Хабл, виявили ознаки водяної пари в атмосфері планети поза Сонячною системою, повідомляє НАСА.

Розмір та сила тяжіння на поверхні планети K2-18b а також радіаційний фон набагато перевищують відповідні показники Землі. Все ж планета знаходиться в зоні придатній до життя, тобто там, де може збиратись вода на поверхні.

Дослідження було опубліковане в науковому журналі Nature Astronomy.

K2-18b знаходиться на відстані 110 світлових років від Землі у сузір'ї Лева і є однією з сотень екзопланет з масою між масою Землі та Нептуном, виявлені орбітальним телескопом Кеплер. Місія НАСА Тесс, за очікуваннями, виявить ще сотні таких планет у найближчі роки, повідомляє американське космічне агентство.

Дивіться також: Якими будуть автомбілі майбутнього показали колекціонери на виставці у Каліфорнії