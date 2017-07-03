США можуть виконати «кіматичні» зобов’язання навіть і після виходу з Паризької угоди

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерреш заявив, що Сполучені Штати зможуть виконати взяті на себе зобов’язання, що виникають з Паризької угоди про кліматичні зміни, незважаючи на вихід з угоди.

Ґутерреш заявив спеціальному посланнику з кліматичних змін Майклу Блумберґу, що він «переконаний», що Сполучені Штати досягнуть цілей, передбачених у Паризькій угоді. Ґутерреш додав, що це можливе, тому що деякі американські штати, міста і компанії віддані справі зеленої енергетики.

У промові в понеділок у столиці Португалії Лісабоні він заявив, що рішення Дональда Трампа про вихід з глобальної Паризької угоди посилило угоду, спонукуючи інші важливі країни підтвердити свої зобов’язання щодо цих намірів. Як приклад, він назвав Китай, Індію і членів Європейського Союзу.

Минулого місяця Трамп повідомив, що він виводить Сполучені Штати з цієї важливої глобальної угоди, скерованої проти глобального потепління.

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