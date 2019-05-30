Місія МВФ пообіцяла повернутись до України після парламентських виборів

Місія МВФ, очолювана Рон ван Рооденом завершила свій візит до України. Візит тривав з 21 по 29 травня.

Місія МВФ провела низку зустрічей з посадовцями в Києві для обговорення нещодавніх подій та економічної стратегії, йдеться в повідомленні організації.

"Команда експертів МВФ провела дуже продуктивні дискусії з українською владою, включно з президентом Зеленським з питання перегляду угоди stand-by з МВФ", - наголосили в установі.

"Команда встановила, що фіскальна та монетарна політика залишається у відповідних рамках", - зазначили в установі.

Місія "готова повернутись до Києва і продовжити обговорення після майбутніх парламентських виборів, щойно новий уряд роз'яснить свої стратегічні наміри".

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