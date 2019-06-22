Протести в Грузії тривають

В ніч з 21 на 22 червня в Тбілісі тривали багатотисячні протести з вимогами відставки голови МВС Грузії та звільнення затриманих під час попередньої акції протесту.

Очікується, що мітинг збереться знову ввечері в суботу.

У четвер 20-го червня у столиці Грузії протестували тисячі людей. Мітингувальники штурмували будівлю парламенту країни. Поліція застосувала газ та гумові кулі. У ході протестів, як повідомляється, постраждали сотні осіб.

"Зберігати спокій" і "виявляти стриманість" закликали в Посольстві США в Грузії. Дипломати запевили, що уважно слідкують за подіями в країні.

"Ми уважно слідкуємо за подіями біля парламенту Грузії цього вечора. Ми розуміємо той біль, які багато людей сьогодні відчувають. Ми закликаємо всі сторони зберігати спокій, виявляти стриманість та завжди діяти в рамках Конституції"

У Грузії тривають протести, які почались із обурення діями депутата Думи Росії Сергія Гаврилова, який під час Міжпарламентської асамблеї православ'я (проводилась у Парламенті) зайняв крісло речника парламенту та використав російську мову. Як повідомляється, російський депутат виступав за незалежність Абхазії і Південної Осетії, та буцімто під час грузино-абхазької війни воював на боці Абхазії.

Дивіться також: Протести у Грузії: аналіз причин і прогнози.

Дивіться також: