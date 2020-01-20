У WSJ дослідили, що пов'язує Парнаса та Насірова

Роман Насіров допоміг фінансувати кредит на 10 мільйонів доларів для Льва Парнаса, пише The Wall Street Journal з посиланням на поінформовані джерела. Втім проект з нерухомості, у який інвестував Насіров, не був успішним, завершившись судовим позовом, в рамках якого забудовник відсторонив Парнаса від наступної угоди, йдеться у статті.

Про те, що Лев Парнас, американський бізнесмен українського походження, якому у США висунуто низку звинувачень у порушенні правил фінансування політичних кампаній, спілкувався з тогочасним головою української податкової адміністрації Романом Насіровим стало відомо з оприлюдненого юристом Парнаса відео.

На відео Насіров та Парнас у групі людей спілкуються з новообраним президентом США Дональдом Трампом у його резиденції в Мар-а-Лаго.

У Флориді, Парнас мав репутацію бізнесмена, який може швидко отримати доступ до фінансування, повідомляє видання з посиланням на колишніх партнерів по бізнесу Парнаса та інших.

The Wall Street Journal дослідило шлях Параса до оточення Трампа. Парнас, наголошує видання, намагався налагодити зв'язки з особистим юристом Трампа Джуліані і таким чином знайти зв'язки з Білим домом, щоб працювати над новими угодами.

Парнаса та іншого партнера Джуліані Ігоря Фрумана звинувачують у США у тому, що вони робили незаконні внески до кампанії Республіканської партії. Вони заявили про свою невинуватість.

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