Парнас: Трамп "знав чітко, що відбувалось" в Україні

Лев Парнас, діловий партнер персонального юриста президента США Дональда Трампа Руді Джуліані, дав велике інтерв'ю MSNBC.

В інтерв'ю Парнас наполягає, що Трамп знав про його діяльність в Україні, а також намагання отримати від української влади запевнення в проведення розслідування родини Джо Байдена - одного з основних політичних опонентів Трампа.

"Він чітко знав, що відбувається", - заявив Парнас в інтерв'ю Рейчел Меддоу, пише "Голос Америки".

"Я можу закластися життям, що Трамп знав чітко все, що відбувалось і що Руді Джуліані родив в Україні", - цитує видання слова Парнаса, посилаючись на The Times.

Раніше Трамп заперечував те, що він спрямував Руді Джуліані до України, щоб отримати негативну інформацію на Байдена. Однак Парнас заявив, що Трамп "знав про всі мої рухи". "Я б нічого не зробив без згоди Руді Джуліані, або президента, - сказав Парнас, додавши, - я виконував їх роботу на місці".

Парнас говорить, що його завданням у співпраці з Джуліані було провести зустріч з українськими високопосадовцями, намагаючись отримати докази корупції Джо Байдена та його сина Гантера Байдена, який працював на українську компанію Burisma.

За звинуваченнями, висунутими проти президента в рамках імпічменту, Трамп затримував надання допомоги Україні до того, як український президент Володимир Зеленський заявить про розслідування Байденів.

Журналістка ABC News Кетрін Фолдерс повідомила, що вона попросила Джуліані дати коментарі стосовно інтерв'ю Парнаса і отримала відповідь: "Жодних, його ситуація – дуже сумна". Про це Фолдерс написала у Twitter.

Парнас пояснив у інтерв'ю, що українські посадовці не розмовляли б з ним, якщо б не отримали відповідної вказівки.

"У них не було причин зі мною розмовляти, - сказав Парнас. – Чому б наближені до президента Зеленського, або Аваков, або ці особи, чи (колишній – ГА) президент Порошенко зі мною зустрічались? Хто я такий? Їм сказали зі мною зустрітись. І цю таємницю вони хочуть приховати".

Коли Меддоу запитала Парнаса про заяву Трампа, що він його не знає, Парнас сказав: "Він збрехав" і додав, що був з Джуліані чотири, чи п'ять днів на тиждень в Україні, протягом яких Трамп перебував у постійному контакті з Джуліані.

Парнаса та іншого партнера Джуліані Ігоря Фрумана звинувачують у США у тому, що вони робили незаконні внески до кампанії Республіканської партії. Вони заявили про свою невинуватість.

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