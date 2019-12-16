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Лев Парнас заперечує намір втекти до України і просить суддю не змінювати запобіжний захід

Лев Парнас

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В своєму клопотанні, поданому наприкінці минулого тижня, прокурори Південного округу Нью-Йорка звернулись до судді з вимогою скасувати рішення про звільнення бізнес-партнера Руді Джуліані Лева Парнаса під заставу поки він очікує на розгляд справи. Вони наполягають: Парнас надав неправдиву інформацію стосовно своїх статків і не повідомив про мільйон доларів, які отримав з Росії у вересні. Гроші надійшли на рахунок його дружини. Юрист же Парнаса заявив, що його клієнт не намагався приховати статки, а мільйон доларів - це кредит від російського банку.

Обґрунтовуючи те, що Парнас має засоби і бажання втекти, прокурори наголосили, що він "має, як видається, доступ до необмежених джерел коштів", включаючи від "українського олігарха, який живе у Відні і опирається екстрадиції" до США. "Протягом останніх трьох років Парнас отримав більше 1,5 мільйона доларів від джерел з Росії та України", - йдеться в клопотанні.

Юристи Парнаса заперечують, що він може втекти до України, заявляючи, що там він перебуватиме в небезпеці. "Пан Парнас також не може втекти до України, де на його адресу були погрозі з часу, що передує арешту", - йдеться в записці поданій судді юристом Парнаса Бонді.

Лева Парнаса та його бізнес-партнера Ігоря Фрумана звинувачують у тому, що вони порушили правила фінансування політичних кампаній. Після арешту у жовтні Парнаса, громадянина США, який народився в Україні, випустили під заставу. Він перебуває під домашнім арештом у штаті Флорида.

Парнас і Фруман бачилися із вищим керівництвом України, а також організовували зустрічі із адвокатом Трампа Руді Джуліані. Зокрема йдеться про зустріч Джуліані з колишнім українським генпрокурором Юрієм Луценком.

В своїй статті в липні 2018 року, видання BuzzFeed так відгукувалось про діяльність Парнаса та Фрумана щодо України: "Два неофіційних посланця, які безпосередньо підпорядковуються особистому адвокату Дональда Трампа, провели кампанію зі встановлення контактів, аби дискредитувати суперників президента і підірвати розслідування, проведене спеціальним прокурором Мюллером стосовно втручання Росії у вибори в США". Парнаса також звинуваючуть у тому, що він проводив кампанію з дискредитації колишньої посла США до України Марі Йованович.

Лев Парнас і Ігор Фруман вклали сотні тисяч доларів у кампанії кандидатів від Республіканської партії і неодноразово обідали із президентом США, повідомляли ЗМІ.

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