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В Україну прибула друга партія американської допомоги для ЗСУ

В Україну доставили другу партію військової технічної допомоги від уряду США. Вантаж включає зброю, боєприпаси, засоби радіолокаційного спостереження, медичне обладнання.

Про це повідомив уповноважений командування ЗСУ Олександр Матійчук у коментарі державному телеканалу "Дом".

За словами уповноваженого ЗСУ, така допомога від уряду США є кроком до повної взаємосумісності Збройних сил України з країнами - членами НАТО.

Як повідомляє Міністерство оборони України, це вже друга партія від американських партнерів для потреб Збройних Сил України, отримана за результатами домовленостей, досягнутих під час нещодавнього візиту Президента Володимира Зеленського до США.

Першу партію додаткової безпекової допомоги від США Україна отримала 10 жовтня. А найближчим часом очікується надходження ще однієї, третьої партії.

У Міноборони уточнили, що загальна сума нової військової допомоги становить 60 млн доларів. Вона надається додатково до раніше погодженого обсягу у 250 млн доларів.

Як нагадало українське оборонне відомство, починаючи із 2014 року, Україна отримала матеріально-технічної підтримки від США на загальну суму понад 2 млрд доларів.

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Все, що потрібно знати про візит міністра оборони США до України. Відео

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