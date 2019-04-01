Партія Ердогана зазнала поразки на місцевих виборах в столиці Туреччини

Партія президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана (АКР) зазнала значних втрат на місцевих виборах, що відбулись цієї неділі в Туреччині. Про це свідчать неофіційні результати виборів.

Партія втратила контроль над столицею Туреччини – Анкарою. В Стамбулі вибори дуже конкурентні і на цьому етапі обидві партії заявляють про перемогу.

АКР, як видається, платить високу ціну за економічний спад і зростання інфляції в Туреччині. Минулого року, валютна криза спричинила до економічного спаду. Інфляція досягла 20%, збільшивши витрати на проживання.

Втрата АКР контролю в Анкарі на користь світської Народної республіканської партії (СНР) припинила 25-річний період домінування проісламської партії в столиці і викликала шок на решті території країни, пише The Guardian.

Місцеві вибори могли бути рутинними, але перетворились на референдум стосовно більше півтора роки влади Ердогана, після того, як розвинулись економічні проблеми, зазначає видання.

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