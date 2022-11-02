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Українські партизани ефективно відволікають Кремль від операцій на передовій - ISW
Росія навряд зможе ефективно протистояти партизанському руху українців на окупованих територіях, вважають експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).
"Ефективні атаки українських партизанів змушують Кремль відволікати ресурси від операцій на передовій, щоб допомогти убезпечити тилові райони, погіршуючи здатність Росії захищатися від поточних українських контрнаступів, не кажучи вже про проведення власних наступальних операцій. Погана російська оперативна безпека уможливила напади українських партизанів. Дедалі більша нестача живої сили в Росії, ймовірно, погіршує здатність російських військ ефективно захищати російські тили від атак партизанів і одночасно захищатися від українських контрнаступів", – йдеться в останньому звіті організації.
Експерти Інституту вивчення війн вказують, що Кремль досі неефективно протидіє організованому партизанському руху в Україні та навряд чи матиме для цього достатньо можливостей.
За даними ISW, станом на 1 листопада українські партизани здійснили десятки підтверджених атак по всій окупованій території України та вбили щонайменше 11 російських окупаційних чиновників і відомих колабораціоністів. Українські партизани почали діяти менш ніж через тиждень після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого.
Тим часом, Служба безпеки України заявляє про затримання на Луганщині "шпигунки ФСБ". За даними спесцлужби, вона "намагалася проникнути в СБУ" і стати "подвійним агентом". "Жінка прикидалася українською патріоткою, яка намагалася втертися у довіру СБУ... Для виконання ворожого завдання зловмисниця вийшла на представника одного з підрозділів СБУ і запропонувала свою допомогу у боротьбі з агресором. Серед іншого «гарантувала» надавати актуальну інформацію щодо діяльності ворога на тимчасово окупованій території сходу України", – зазначають в СБУ.
За даними спецслужби, жінку ще у 2019 році завербувало ФСБ через так зване "МДБ ЛНР". Після 24 лютого 2022 року вона, як стверджують в СБУ, збирала дані про маршрути пересування ЗСУ і військової техніки, а також інформацію про рух опору на Луганщині.
Між тим, британська воєнна розвідка у щоденному аналізі ходу російської війни в Україні пише, що російський бізнесмен Євген Пригожин, який нещодавно визнав свою роль у створенні й фінансуванні "ПВК Вагнера", ймовірно, намагається підвищити свій авторитет у "напруженій системі" національної безпеки Росії.
"Власник російської приватної військової компанії «Вагнера» Євгеній Пригожин 23 жовтня заявив, що сили «Вагнера» наступають на 100-200 метрів на день, що, за його словами, є «нормальним явищем для сучасної війни». Відповідно до їхньої військової доктрини, російські сили планують просуватися на 30 км або більше на день у більшості випадків. У лютому російські війська планували протягом місяця просунутися в Україну на 1000 км. У вересні українські війська просувалися понад 20 км на день", – йдеться у повідомленні у Twitter.
Британська розвідка звертає увагу на те, що в останні місяці Пригожин перестав вдавати, що він не має зв'язків з ПВК "Вагнера". "За останні два місяці Пригожин відмовився від удавання, що він не пов'язаний з Вагнером, і був більш відвертим у своїх публічних заявах. Ймовірно, він намагається підвищити свій авторитет у напруженій російській системі національної безпеки", – додають у розвідці.
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- Голос Америки
Два бізнес-партнери Абрамовича потрапили під санкції Британії
Велика Британія запровадила санкції проти чотирьох російських олігархів "за допомогу Путіну в мобілізації російської промисловості на підтримку війни" в Україні. Таким чином Британія збільшує економічний тиск на Путіна, і робитиме це поки Україна не переможе, йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ країни.
Під санкції потрапили Олександр Абрамов та Олександр Фролов, які, за оцінками британської влади, мають більше 110 мільйонів статків в Британії і є бізнес-партнерами впливового російського олігарха Романа Абрамовича. Абрамов та Фролов, кажуть в британському МЗС, діють в видобувній, транспортній та будівельній галузях, а раніше володіли великими пакетами акцій в сталеплавильній компанії Evraz.
"Путін продовжує покладатись на обране коло еліти, щоб утримувати контроль за промисловістю і підживлювати незаконне вторгнення до України", - заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.
Також санкції введено проти Альберна Шигабутдінова, який керує групою TAIF, що відповідає за 96% нафтової галузі в Татарстані. Айрат Шаймієв керує державною компанією "Татавтодор".
Загалом під санкціями Великої Британії перебувають 120 олігархів із загальними статками більше 140 млрд дол.
Абрамов був серед 67 осіб, проти яких навесні запровадила санкції Автралія. Австралійський уряд заявив, що Абрамов близько пов'язаний з російським урядом, який проводить "несправедливе і незаконне вторгнення до України". Абрамов оскаржує ці санкції. Санкції проти Абрамова у жовтні ввела і Нова Зеландія, де Абрамов є "найбагатшим російським інвестором", за оцінками уряду.
- Голос Америки
В Пентагоні прокоментували зближення Ірану та Росії, загрози для Саудівської Аравії
Зближення Ірану та Росії викликає занепокоєння, заявив речник Пентагону Пет Райдер під час брифінгу для преси у вівторок. Він підтвердив повідомлення про те, що Іран надав Росії безпілотники і висловив занепокоєння, що Іран може надати Росії ракети. Райдер запевнив - США, союзники та партнери роблять все, щоб забезпечити Україну необхідною протиповітряною обороною.
Райдер не підтвердив оцінок стосовно кількості іранських БПЛА наданих Росії. Згідно з оцінками базованої в Парижі організації "Національна рада спротиву Ірану", Іран переслав Росії більше 3 500 дронів.
"Тегеран продав більше 3500 безпілотників Росії, - йдеться в звіті, який цитує Fox News. - Більшість було вироблено на заводі Міністерства оборони, а інші - на заводах Іранської асоціації авіації та косомсу".
Райдер не прокоментував повідомлення про погрози Ірану проти Саудівської Аравії, але підтвердив, що США перебувають в постійному контакті з Саудівською Аравією і "не вагаючись диятімуть на захист інтересів США та наших партнерів в регіоні". Про те, що Саудівська Аравія подилілась із США розвідданими про можливі напади з боку Ірану на об'єкти на Близькому Сході першим повідомив The Wall Street Journal.
Політика США щодо Ірану наразі фокусується на таких питаннях, як докази підтримки Іраном Росії у війні проти України а також репресіях проти протестувальників, які вийшли на вулиці після смерті жінки під арештом в Ірані. Про це сказав посол США з питань Ірану Роб Маллей під час конференції у Фонді Карнегі в понеділок. Він зазначив, що перемовини щодо ядерної угоди зараз не на часі і "ми не будемо витрачати наш час на це".
Раніше Голос Америки повідомляв про те, що за даними CNN, Іран готується відправити Росії приблизно 1000 додаткових одиниць зброї, включаючи балістичні ракети малої дальності дії "земля-земля" та більше ударних безпілотників, для використання у війні проти України. Тегеран офіційно заперечує продаж своєї зброї Росії.
Тим часом речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Україна не має ефективних засобів захисту від балістичних ракет іранського виробництва, які Росія, ймовірно, планує розмістити на північ від українського кордону.
"Це балістичні ракети, проти цих ракет ми не маємо ефективного захисту протиракетної оборони. Збивати їх теоретично можна, але фактично це дуже важко зробити тими засобами, що в нас сьогодні є на озброєнні. У нас – засоби протиповітряної оборони, а не протиракетної оборони", - цитує українського високопосадовця "Радіо Свобода".
Зернова угода ще працює чи вже ні? ООН і Туреччина намагаються врятувати український експорт збіжжя
Невизначеність панує у питанні експорту зерна з України через Чорне море після того, як Росія заявила, що вона призупиняє участь в угоді, яка розблокувала продаж українського збіжжя через порти.
Вдень у вівторок секретаріат Об'єднаного координаційного центру ООН повідомив, що Україна разом з Туреччиною та ООН погодились, що в середу, 2 листопада, жодне судно з зерном не вийде з українських портів у рамках Чорноморської зернової угоди.
Проте уже пізно ввечері у вівторок координатор Чорноморської зернової ініціативи від ООН Амір Абдулла заявив, що експорт пшениці з України має відновитись у четвер.
«Експорт зерна та продуктів харчування з України️ потрібно продовжувати. Незважаючи на те, що 2 листопада в рамках Чорноморської зернової ініціативи не планується рух суден, ми очікуємо, що завантажені судна відпливуть у четвер», – написав координатор угоди від ООН у Twitter.
У заяві секретаріату, виданій після обіду у вівторок, 1 листопада, мовиться, що турецькі інспектори та фахівці ООН завершили 36 перевірок на борту суден, що вийшли того дня з українських портів.
Секретаріат ООН наголосив, що переміщення та перевірки були «тимчасовим і надзвичайним заходом» після того, як Російська Федерація призупинила свою участь у роботі Спільного координаційного центру, який було створено для виконання угоди.
У вівторок ввечері агентство Reuters з посиланням на джерела в страховій індустрії повідомило, що страхові компанії припинили страхування суден, які вивозили українську пшеницю, після того, як Росія оголосила про вихід з угоди. Також представники перевізників кажуть, що занепокоєні тим, що вже завантажені судна, а головне, – їхні команди, можуть опинитися на лінії вогню між воюючими сторонами.
За підрахунками Міжнародної палати судноплавства, на яку посилається Reuters, в українських портах перебуває 65 кораблів, що мають вивозити пшеницю, та майже 350 моряків.
Москва звинувачує Україну в «терористичному нападі» на свої бойові кораблі
Москва, яка вже раніше висловлювала невдоволення угодою, оголосила про вихід з домовленості, яку було укладено за посередництва ООН і Туреччини, після того, як протягом вихідних вона звинуватила Україну в нападі на Російський чорноморський флот. Тоді Кремль заявив, що розгляне можливість відновлення угоди лише після «детального розслідування».
«Рух кораблів коридором безпеки є неприпустимим, оскільки керівництво України та командування Збройних сил України використовує його для ведення військових дій проти Російської Федерації», – йдеться в заяві міністерства оборони Росії у понеділок.
Російські ЗМІ з посиланням на представника Міністерства оборони Росії написали, що частину шляху безпілотники, які обстріляли російські кораблі, пройшли по «зерновому коридору». Тобто російські військові не виключають, що «запуск апарату здійснено з цивільного судна, захищеного Україною або західними країнами для вивезення сільгосппродукції».
Україна не підтвердила, але і не спростувала факт нападу на базу Чорноморського флоту Росії поблизу Севастополя, але заявляє, що російський флот є законною військовою ціллю.
Увечері того ж дня президент Росії Володимир Путін наголосив, що Москва «не говорить про те, що ми припиняємо нашу участь» у зерновій угоді, але «ми говоримо про те, що ми її призупиняємо».
У світі невдоволені призупинкою участі Росії в угоді, Туреччина намагається домовитись з Москвою і Києвом
Цей крок викликав обурення з боку України, США та інших союзників, які розглядали цю угоду як прорив, який забезпечить продовольством країни Африки, Близького Сходу і частини Азії, що потерпають від браку продовольства.
З початком російського блокування українських портів, що відбулося відразу після широкомасштабного нападу Російської Федерації на Україну, світові ціни на зерно різко зросли і поставки стали недоступними для десятків країн світу.
Після відновлення українського експорту, ціни знизились, але інформаційні агентства повідомляють, що у понеділок ціни на пшеницю знову зросли на тлі невпевненості щодо можливості продовження поставок.
Аналітики, на яких посилається агентство Associated Press, кажуть, що Росія все ще зв’язана умовами підписаної нею зернової угоди, яка діє до 19 листопада, і включає зобов’язання не обстрілювати цивільні судна, які беруть участь в угоді. Такий напад також порушував би міжнародне право.
Згідно з умовами угоди, судна, які йдуть в Україну за зерном, перевіряють у Стамбулі перед відправленням, щоб переконатися, що вони не везуть зброю. Коли вони залишають Україну завантажені зерном, вони проходять через Стамбул, де їх знову перевірять перед тим, як вони відправляються до місця призначення.
Анкара сповнена рішучості спробувати зберегти ініціативу і продовжує грати роль посередника між Росією та Україною. У понеділок Анкара повідомила, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган проведе переговори з лідерами Росії та України. У вівторок офіс повідомив, президент Ердоган розмовляв з президентом Путіним і залишився «впевнений», що розбіжності щодо зернової угоди можна вирішити.
Натомість Київ не перестає повторювати, що він є вірний угоді та прагне її продовження. Президент України Володимир Зеленський після російського оголошення про вихід з угоди заявив, що Україна готова залишатися «гарантом світової продовольчої безпеки».
«Провів перемовини з Генеральним секретарем ООН Антоніу Ґуттерешем. Підтвердив відданість України зерновій угоді. Ми готові залишатися гарантом світової продовольчої безпеки. Поінформував про наслідки нової хвилі ракетного терору та ядерний шантаж РФ. Реакція світу та ООН має бути жорсткою!» – написав Володимир Зеленський у своєму твіті 31 жовтня.
Що буде далі? Ціни зростуть, але українські фермери цим не скористаються – експерти
За даними ООН, з часу укладання угоди у липні і до 31 жовтня, було експортовано понад 9,5 мільйона метричних тонн продуктів харчування, що допомогло втримати від зростання ціни на основні продукти харчування для найбідніших країн світу. У результаті угоди, кажуть фахівці ООН, близько 100 мільйонам людей не потрапити до крайньої бідності.
Нині експерти очікують, що призупинення угоди посилить тиск на світові ціни, особливо на пшеницю, запаси якої - на історично низькому рівні у світі. Але, як зауважують експерти вашингтонського Міжнародного дослідницького інституту продовольчої політики, українські виробники не отримають вигоди від вищих цін.
У своєму блозі, який вони публікують на сайті Інституту, експерти зазначають, що розірвання угоди зараз, коли Україна зазвичай постачає значну частину свого річного експорту, зокрема пшениці, створить значні проблеми для України.
«Значно менше зерна буде вивезено з України, створюючи більший тиск на сховища, які вже заповнені, оскільки українські фермери збирають зараз урожай ярих культур. Відсутність складських приміщень і обмежені можливості експорту означають нижчі ціни для фермерів», – зауважують експерти інституту Девід Лаборд і Джозеф Глаубер.
На їхню думку, неможливість експортувати зерно поставить деяких українських аграріїв на межу банкрутства і зменшить обсяг посівів наступного року. Експерти цитують українського міністра сільського господарства Миколу Сольського, який заявляв ще до призупинення угоди, що аграрії цієї осені посіють на 20% менше озимої пшениці.
А це вже погані новини не лише для України, але і для світу, бо до війни на Україну зазвичай припадало близько 10% світового експорту пшениці. І зменшення цієї частки, ймовірно, означатиме, що глобальні запаси не зростуть принаймні ще рік. Обмеження запасів означає збереження високих цін і нестабільність ринків, наголошують фахівці.
«Українці переможуть, бо це війна за незалежність», каже Борис Джонсон
Колишній британський прем’єр-міністр Борис Джонсон стверджує, що і після відставки з посади голови уряду він далі зосереджуватиме увагу на сприянні міжнародній допомозі Україні для захисту від російської агресії.
Він заявив, що Україна може і повинна перемогти у війні, яка стала для українців «війною за незалежність».
Це війна за незалежність, а війни за незалежність закінчуються лише в один спосіб.Борис Джонсон
В інтерв’ю британському телеканалу Sky News Джонсон сказав, що російський напад на Україну і протистояння Москви з Заходом привели до «критичного» етапу, і що «українська перемога стала б поворотним моментом для світу».
«Здобутки від продовження підтримки України величезні, бо ми вперше за десятиліття показали, що ми дійсно віримо в демократію і свободу, і що ми готові відстоювати ті цінності у Європі», - переконує Борис Джонсон.
Джонсон наполягає, що зараз для міжнародної спільноти найголовніше - «виявляти стратегічну терплячість і далі підтримувати українців».
На думку британського політика тепер небезпека полягає у спокусі піти на поступки Москві, і він назвав загрозою спроби підштовхування України до територіальних поступок Москві, що, за його словами, «лише заохотить Путіна до подальшої агресії».
«Америки позитивно здивувала»
Борис Джонсон дуже схвально відгукнувся про підтримку України, яку надають США.
«Джо Байден діяв абсолютно дивовижно і дехто можливо не очікує, що я таке скажу, але я справді вважаю, що Америка нас дуже позитивно здивувала», - додав Борис Джонсон.
Він також зауважив, що завжди є підстави турбуватися, що американське бажання підтримувати Україну може зменшитися, але підкреслив, що у приватних розмовах зокрема з республіканцями бачив, що американські політики «розуміють важливість цієї боротьби».
Що далі для Джонсона?
Борис Джонсон після відставки залишається активним політиком - депутатом британського парламенту від урядової Консервативної партії, представляючи виборчий округ на заході від Лондона.
Він дає зрозуміти, що хотів би і далі брати участь в мобілізації міжнародних зусиль на допомогу Україні.
«Я вважаю, що моя робота полягає в тому, щоб піднімати питання нагальних потреб для України», - сказав Джонсон.
Британська газета Telegraph у жовтні повідомляла, що Борис Джонсон готувався створити фонд для збору коштів на допомогу Україні.
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