Парламенти України та США посилюють співпрацю, щоб відповісти на виклики Росії

Меморандум про міжпарламентське співробітництво, підписаний головою Верховної Ради Андрієм Парубієм та спікером Палати представників США Полом Раяном у Вашингтоні підкреслює «важливу роль України у захисті Європи в якості форпосту західної цивілізації» і особливо відзначає важливість співпраці «в контексті реагування на безпрецедентні виклики, що постали внаслідок російської агресії проти України».

В Меморандумі відзначається важливість «сприяння Україні стосовно захисту її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності, а також впровадження необхідних структурних реформ».

Пол Раян привітав підписання: «Я з гордістю приєднався до спікера Парубія, щоб поновити наші міжпарламентські зв'язки з Радою. Ця співпраця приносить переваги для всіх, розбудовує відносини між нашими законодавцями в політичній, економічній сферах та в сфері безпеки».

«Через тривалу агресію з боку Росії, тісна співпраця між нашими народами і урядом України є більш важливою, ніж будь-коли. Я вдячний спікеру Парубію за його відданість зміцненню цього надзвичайно важливого партнерства», - йдеться в заяві Пола Раяна.

Дивіться також: Час-Time: Конгресмени прокоментували перспективи прийняття закону щодо нових санкцій проти Росії в Палаті представників