Спеціальні потреби

Мови
Актуально

Парламенти України та США посилюють співпрацю, щоб відповісти на виклики Росії

Меморандум про міжпарламентське співробітництво, підписаний головою Верховної Ради Андрієм Парубієм та спікером Палати представників США Полом Раяном у Вашингтоні підкреслює «важливу роль України у захисті Європи в якості форпосту західної цивілізації» і особливо відзначає важливість співпраці «в контексті реагування на безпрецедентні виклики, що постали внаслідок російської агресії проти України».

В Меморандумі відзначається важливість «сприяння Україні стосовно захисту її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності, а також впровадження необхідних структурних реформ».

Пол Раян привітав підписання: «Я з гордістю приєднався до спікера Парубія, щоб поновити наші міжпарламентські зв'язки з Радою. Ця співпраця приносить переваги для всіх, розбудовує відносини між нашими законодавцями в політичній, економічній сферах та в сфері безпеки».

Спікер Палати представників США Пол Раян
Спікер Палати представників США Пол Раян

«Через тривалу агресію з боку Росії, тісна співпраця між нашими народами і урядом України є більш важливою, ніж будь-коли. Я вдячний спікеру Парубію за його відданість зміцненню цього надзвичайно важливого партнерства», - йдеться в заяві Пола Раяна.

Дивіться також: Час-Time: Конгресмени прокоментували перспективи прийняття закону щодо нових санкцій проти Росії в Палаті представників

Час-Time: Конгресмени прокоментували перспективи прийняття закону щодо нових санкцій проти Росії в Палаті представників
please wait
0:15:00
0:00:00 /0:15:00
Direct link

Facebook Forum

Інше за темою

Back to top
XS
SM
MD
LG