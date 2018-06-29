Парубій у США отримав похвалу за успіх з реформами

Голову Верховної Ради Андрія Парубія у Вашингтоні привітали з успіхом реформ в Україні. Відповідне повідомлення розмістив на своїй сторінці у Twitter сенатор-республіканець Роб Портман.

Портман - співзасновник та співголова групи підтримки України у Сенаті США ("Український Кокус") .

"Радий був вчора знову зустрітися із спікером Верховної Ради Андрієм Парубієм. Я привітав його з успіхом України, з успіхом в імплементації реформ, боротьбі з корупцією та підтримкою верховенства права. США надалі рішуче підтримуватимуть народ України в його боротьбі проти агресії Росії", - відзначив на своїй сторінці у Twitter сенатор-республіканець Роб Портман.

Сам голова Ради, коментуючи зустріч із американським законодавцем наголосив, що у ході спілкування висловив сподівання, що процес ухвалення у Конгресі резолюції про визнання Голодомору-геноцидом українського народу буде пришвидшено і резолюція буде ухвалена цього року.

Раніше, як повідомляє сайт ВР, Голова Верховної Ради Андрій Парубій на початку робочого візиту до США вшанував пам'ять жертв Голодомору. У Вашингтоні відбулася церемонія спільного покладання символічних снопків колосків пшениці до Меморіалу пам’яті жертв Голодомору-геноциду 1932-1933 рр.

У церемонії разом з Головою Верховної Ради України взяли участь заступник Спікера Сенату Польщі Адам Бєлан, спікер Парламенту Молдови Андріан Канду, спікер Парламенту Литви Вікторас Пранцкетис.

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