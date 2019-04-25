В Радбезі ООН паспортизацію ОРДЛО Росією назвали підривом суверенітету України та глобальною проблемою

Паспортизація Росією мешканців окремих районів Донецької та Луганської областей підриває суверенітет України. Про це йдеться у спільній заяві 8 країн-членів ЄС, які входять до складу Ради безпеки ООН. Заяву було виголошено у четвер у Нью-Йорку.

"Підписання Президентом Російської Федерації указу, який дозволяє, зокрема, особам, які постійно проживають в окремих районах Донецької та Луганської областей України, подавати заявки на отримання російського громадянства у спрощеному порядку, підриває суверенітет України", - йдеться у заяві.

Час обраний для ухвалення Росією відповідного "свідчить про намір Росії ще більше дестабілізувати Україну і загострити конфлікт"

У заяві відзначаєтьься, що дані райони , як і весь Донбас, є невід'ємною частиною української території.

"Полегшення отримання російського громадянства для українських громадян, що проживають там, суперечить цілям і духу Мінських угод", - йдеться у заяві.

Також відзначається, що час обраний для ухвалення Росією відповідного "свідчить про намір Росії ще більше дестабілізувати Україну і загострити конфлікт".

"Ми сподіваємося, що Росія утримуватиметься від будь-яких подібних дій, які ставлять під загрозу реалізацію Мінських угод і які перешкоджають повному відновленню українського урядового контролю над тими сферами, які передбачені угодами", - відзначає заяв.

Країни-члени ЄС у складі Радбезу ООН також назвали ситуацію "глобальною проблемою"

Заява закликала Росію припинити фінансову та військову підтримку сепаратистів.

"Ми закликаємо всі сторони повністю виконати свої зобов'язання за Мінськими угодами, починаючи з всеосяжного, міцного і тривалого припинення вогню і виведення важкої зброї, і конструктивно брати участь у форматі Нормандії і тристоронньої контактної групи", - також говориться у заяві.

Країни-члени ЄС у складі Радбезу ООН також назвали ситуацію "глобальною проблемою".

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