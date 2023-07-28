Пастор-афроамериканець агітує консервативне каліфорнійське місто підтримувати Україну

Християнський пастор ходить по рідному місту з українським прапором і розповідає про війну.

Анджело Фрайзер - пастор комунальної християнської церкви, на його проповіді приходить до 700 людей.

Бейкерсфілд – нетипове місто для переважно ліберального штату Каліфорнія, де більшість підтримує Демократчину партію. Це місто консерваторів, де більшість республіканці. Звідси родом спікер американської Палати представників конгресмен-республіканець Кевін Маккарті.

В Бейкерсфілді розташовано великий центр для фермерів, в районі також видобувають нафту. Пастор Фразієр є активним членом місцевої громади. З лютого минулого року його можна побачити не лише в церкві, а й на вулицях міста з українським прапором.

"У будь-яких, місцях де збираються люди. Я розповідаю, і найцікавіше те, що тепер, коли я беру цей прапор із собою скрізь він дає початок розмові".

Найвелелюдніше на вихідних місце в Бейкерсфілд це типовий ресторан швидкого харчування "дайнер". У "дайнері" пастор передає людям останні новини з України - спілкується з відвідувачами та власником ресторану.

"Українці, мабуть, є найхоробрішими людьми на Землі сьогодні, і вони борються, мабуть, з найгіршим злом, яке існує у цьому світі. І я просто... Трохи соромно, наскільки повільно ми вам допомагаємо. Ви робите гарну роботу з тим, що отримуєте", – каже Фрайзер.

Розказувати про Україну пастор почав одразу після повномасштабного вторгнення. У лютому 2022 вирішив діяти негайно й організував протест на головній площі міста.

"Я пішов у місцевий магазин прапорів тут, у Бейкерсфілді, щоб купити український прапор. Але там у них були всі інші країни, тільки не український прапор. І він сказав мені, що мине 2-3 тижні, перш ніж вони зможуть його отримати, або і взагалі не отримають. Тому ми пішли до місцевого магазину матеріалів і виготовили власний український прапор. І це був перший український прапор у Бейкерсфілді, штат Каліфорнія", – розповів Фрайзер.

Конгресменом від округу до якого входить місто Бекерсфілд є Кевін Маккарті. Він же спікер Палати представників. Саме Кевін Маккарті у жовтні торік виступив із нашумілою промовою про те, що республіканці не виписуватимуть Україні "порожніх чеків". Таким чином він критикував політику адміністрації президента Байдена за, буцімто, недостатній контроль над поставками зброї для України.

Невдовзі після промови Анджело Фразіер, який особисто знає Маккарті, вирушив до Вашингтона разом з українськими активістами Каліфорнії під час українських днів у Конгресі намагався переконати конгресменів підтримати Україну, а також виступив із промовою перед українськими активістами та громадськими діячами.

На запитання про те, як сприймає афроамериканська громада, яка бореться за свої права, за те що пастор фокусується на іноземній державі - він відповідає:

"Незалежно від того, чорний ти чи білий, чи будь-який інший, у всіх нас є проблеми. Але ця війна впливає на весь світ. І тому справа не в тому, що ми нехтуємо відстоюванням проблем афроамериканців, проблем бездомних чи будь-яких інших проблем. Ми можемо робити це одночасно. Але прямо зараз ми повинні спільно сказати, що ця війна це дуже неправильно, і цю війну потрібно закінчити".

Тому пастор своїм завданням вважає інформувати людей і допомогти їм зрозуміти важливість того що відбувається в Україні. Він планує продовжити свою роботу і на демонстраціях, і в кабінетах політиків, і просто спілкуючись з людьми у кафе.

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