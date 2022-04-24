Вселенський православний Патріарх Варфоломій закликав до “негайного припинення братовбивчої війни”

Вселенський Патріарх Варфоломій, духовний лідер православних християн всього світу, під час нічного великоднього Богослужіння закликав до відкриття гуманітарних коридорів в Україні, де, за його словами, “розгортається невимовна людська трагедія”.

Варфоломій, який раніше закликав припинити війну в Україні, висловив сподівання, що цьогорічний Великдень стане “поштовхом, щоб відкрити гуманітарні коридори, безпечні проходи до справді безпечних районів для тисяч людей, яких оточили в Маріуполі”.

“Те ж саме стосується усіх інших регіонів України, де розгортається невимовна людська трагедія... Ми знову закликаємо до негайного припинення братовбивчої війни, яка, як і будь-яка війна, принижує людську гідність”, – сказав Варфоломій після великоднього Богослужіння у Стамбулі.

Глава Російської православної церкви, який підтримує “спеціальну військову операцію” Кремля проти України, у суботу висловив сподівання, що “операція” закінчиться швидко, втім не засудив її.

Глава Католицької церкви Папа Римський у неділю привітав католиків східного обряду та православних із Великодним та закликав політичних лідерів до миру.

“Христос Воскрес! Він воістину воскрес!, - заявив Франциск. - Я повторюю заклик до великоднього перемир’я. Зупиніть наступ у відповідь на страждання виснаженого населення. Дозвольте цьому зупинитися, послухайте слова Воскреслого Христа, який в день Пасхи повторює до Своїх учнів: “Мир вам!”.



