Як США допоможуть перевірити НАБУ та НАЗК і оцінити збитки від агресії Росії, розповів Голова Рахункової палати. Інтерв'ю

На зустрічі керівників Вищих органів аудиту світу (INTOSAI), що відбулась в Нью-Йорку цього тижня, Україна ініціювала створення робочої групи щодо вивчення збитків та втрат внаслідок військових конфліктів, яка на міжнародному рівні може зафіксувати збитки від російської агресії.

Про це а також про можливу допомогу США у проведенні перевірок українських борців з корупцією ми поговорили з головою Рахункової палати України Валерієм Пацканом.

Україна ініціює створення групи міжнародних аудиторів, що має оцінити збитки від російської агресії

"Я не хочу ходити в політику, я - аудитор, але суспільство має право знати які були наслідки конфлікту з Російською Федерацією і скільки грошей потрібно витратити на відновлення. Ми запропонували створити спеціальну групу в рамках діяльності INTOSAI щодо вивчення військових конфліктів.

Мені приємно, що голова INTOSAI підтримав мене з такою ініціативою і керівник вищого органу аудиту Сполучених Штатів так само висловив свою підтримку і навіть дав рекомендації щодо створення цієї спеціальної групи".

Проблемою для створення цієї групи міжнародних аудиторів може стати те, що з вересня в INTOSAI головуватиме Росія

Міжнародний аудит може встановити "скільки грошей було втрачено (в результаті російської агресії), які заводи вивезено, зруйновано економіку, екологію і багато чого іншого. Наприклад, - анексовано Крим - скільки Україна недоотримала в частині приватизації, від туризму і з багатьох інших аспектів?" - говорить посадовець.

Проблемою для створення цієї групи міжнародних аудиторів може стати те, що з вересня в INTOSAI головуватиме Росія. "Зрозуміло, що лише заручившись підтримкою партнерів, таких як Сполучені Штати, інших партнерів ми зможемо цю спеціальну групу дати їй путівку в життя", - говорить Пацкан.

США допоможуть в інспекціях українських борців з корупцією

На підтримку США Пацкан сподівається і в проведенні перевірок всередині України, зокрема, його установа планує перевірити, чи не зловживають бюджетними коштами державні борці з корупцією. Про це Пацкан поговорив зі своїм американським колегою – генеральним контролером Офісу урядової підзвітності (GAO) CША Юджином Додаро.

Рахункова Палата планувала здійснити інспекцію НАБУ та НАЗК і сподівається отримати експертну підтримку США, говорить посадовець. "Одним із питань, піднятих на зустрічі стало вивчення тих виділених коштів, які виділили Сполучені Штати в Україні на створення антикорупційних органів", - зазначив Пацкан.

"Пан Дударо запропонував експертну підтримку для нашого контрольного заходу, - говорить Пацкан і роз'яснює, що ,з огляду на міркування державної таємниці, міжнародна допомога в таких інспекціях має бути лише на дорадчому рівні. - Ми не можемо допустити іноземних експертів до певних аспектів, які стосуються державної таємниці, але було б добре отримати експертну підтримку і ознайомитись з міжнародним досвідом".

Інспекція Рахункової палати може стати корисною для антикорупціонерів, говорить Пацкан.

"Я завжди спілкуюсь із керівником НАЗК і з керівником НАБУ. Їх так само цікавить, що робиться у них всередині. Я завжди кажу: "Не шукайте у мені ворога, шукайте у мені партнера. Я вкажу вам на проблематику, яка у вас є в частині використання коштів", - говорить посадовець.

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