Брат Пола Вілана вважає, що той опинився у російській в’язниці через шпигунську пастку

“Ми досі не маємо офіційної інформації про те, чому Пол у російській в’язниці”, - каже Девід Вілан, брат колишнього американського морського піхотинця, якого заарештували в Росії 28 грудня, звинувативши у шпигунстві.

Суд у Москві на закритому слуханні 22 січня відхилив прохання Пола Вілана відпустити його з ув’язнення під заставу на час до суду, що розглядатиме звинувачення, висунуте російською Федеральною службою безпеки.

...Ми переконані, що йому влаштували пастку, і що він не винен у шпіонажі.

Девід Вілан висловив розчарування рідних тим, що в результаті судового рішення їхній брат залишатиметься за ґратами напевне ще багато місяців.

У коментарі агентству Associated Press він повторив, що не вірить у те, що Пол міг бути шпигуном і наголосив, що “лише росіяни дотримуються тієї версії”.

Єдиним джерелом інформації про справу є призначений американцю російський адвокат Володимир Жеребенков, який розповів журналістам, що при арешті у Пола Вілана вилучили електронний носій пам’яті, на якому буцімто була інформація, класифікована в Росії як державна таємниця.

За словами адвоката Вілан вважав, що отримав носій з фотографіями та відео туристичних подорожей Росією.

Адвокат також розповів, що його підзахисний навіть не встиг переглянути отриману інформацію, і сказав, що не знає про особу, яка передала той носій пам’яті.

“У той час як у нас нема жодної інформації від російського уряду, чому Пола вважають шпигуном, і хто передав йому те, що названо державною таємницею, ми переконані, що йому влаштували пастку, і що він не винен у шпіонажі”, - стверджує Девід Вілан у заяві.

Американські ЗМІ у зв’язку з арештом повідомляють про припущення, що Москва ймовірно захоче обміняти Пола Вілана на затриману у Сполучених Штатах росіянку Марію Бутіну.

Бутіна нещодавно визнала себе винною за висунутими їй обвинуваченнями про незаконні намагання впливати на американську політику.

Чотири громадянства Пола Вілана

Після арешту стало відомо, що Пол Вілан подав запити про консульську допомогу від дипломатичних представників США, а також Великої Британії, Канади та Ірландії - країн громадянином яких він виявився.

​48-річний Пол Вілан мешкає у місті Мічиган у Сполучених Штатах, але народився у Канаді в сім’ї британського походження.

Він служив у американській морській піхоті і був звільнений з війська за причетність до крадіжки.

Вілан працює у відділі безпеки американської автомобілебудівної компанії, яка не веде бізнесу у Росії.

Родичі Пола Вілана розповіли, що раніше він неодноразово їздив у Росію по роботі, коли працював в іншій компанії, а згодом бував там, подорожуючи приватно як турист.

Згідно з розповідями метою його останньої поїздки у Москву було відвідання весілля іншого колишнього американського морського піхотинця, який одружився з росіянкою.

Вашій увазі також: ЄС підтверджує звинувачення Росії у застосуванні хімічної зброї в Британії, запровадивши нові санкції



