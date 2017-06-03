Корпус миру відзначив 25 років роботи в Україні

Посол США в Україні Марі Йованович привела до присяги чергову групу волонтерів Корпусу миру. 73 нові добровольці роз’їдуться українськими містечками й селами, щоб безоплатно працювати у місцевих громадах. Корпус миру відзначає чвертьстолітній ювілей роботи в Україні, і нинішня група американських волонтерів – уже 51-а за рахунком. На церемонії присяги побували наші київські кореспонденти.

«Я з Лос-Анджелеса. Буду в Кропивницькому працювати».

«А я з Нью-Джерсі, їду в Кременець у Тернопільській області».

«Я з Нового Орлеану, штат Луїзіана. Працюватиму на Рівненщині».

Наступні два роки ці американці проведуть в Україні. Вони мали змогу обирати, де служити волонтерами Корпусу миру США, і вибрали Україну.

«Хочу вивчити українську мову, дізнатися про історію вашої країни. Мої друзі просили – не їдь, ми за тобою сумуватимем. Але батьки сказали – це корисний досвід, багато чого навчишся».

«Моя мама переживала. Друзі казали – я здурів, бо кидаю роботу і кар’єру вдома, їду так далеко. Але потім погодилися, що це гарний вибір, і підтримали мене».

«Я багато читала про те, скільки утисків пережила ваша культура, і вистояла. Я знаю, яка вона прекрасна. Попри усі знегоди в минулому, Україна живе і розквітає, мов троянда. І я хочу бути частиною цих змін на краще, хочу допомогти, чим тільки зможу».

Новоприбула група Корпусу миру велика –73 волонтери. Україна стає дедалі популярнішим напрямком серед усіх країн, де працює організація.

Говорить директор Корпусу миру в Україні Денні Робертсон:

«Вони обрали Україну. Вони могли поїхати будь-куди в світі. Але вони вибрали Україну. Я думаю, це тому, що вони переконані – тут відбуваються справжні зміни. Це ознака оптимізму, який американці мають щодо України».

Складаючи присягу, волонтери майже слово в слово повторюють текст клятви президентів США. І це обітниця служіння. Крім англійської мови, яку вони викладатимуть у школах, волонтери працюватимуть над проектами децентралізації, молодіжного розвитку, допомагатимуть громадським активістам.

Цього року Корпус миру відзначає свій срібний ювілей – 25 років роботи в Україні. За цей час у маленьких містечках і селах відслужили понад 3 тисячі американців.

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