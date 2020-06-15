Пекін знову вводить карантин через новий спалах коронавірусу

Влада Пекіна вводить нові карантинні обмеження та масове тестування людей на коронавірус після нового спалаху COVID-19 на ринку морепродуктів Jingshen.

Китайська столиця офіційно повідомила про 36 нових випадків хвооби у понеділок, загалом із 12 червня там зафіксовано 79 нових інфікованих - вперше за останні майже два місяці, заявляє Національна комісія із охорони здоров'я Китаю.

Нові випадки пов'язують із ринком Xinfadi на південному заході міста, який є одним із головним джерел постачання свіжих фруктів та овочів для міста. Також там продають м'ясо й морепродукти. Із суботи, 13 червня ринок закрили.

Спалах уже поширився до провінцій Ляонін і Хебей, де виявили п'ятеро нових пацієнтів, які контактували із хворими у Пекіні.

В Пекіні та околицях живе понад 21 мільйон людей. І густонаселеність та мобільність населення району, де стався спалах COVID-19, ризик його поширення дуже високий, - цитує агенцію Сіньхуа CNN.

У відповідь місцева влада вдалась до суворих заходів: 11 житлових комплексів поблизу ринку повністю перекрили, заборонивши людям заходити й виходити, їхнім жителям щодня перевіряють температуру й доставляють необхідні речі та харчі. А всім, хто відвідував ринок, наказали перебувати на самоізоляції.

Крім того, влада міста обмежила продаж яловичини, ягнятини та лосося, побоюючись, що м'ясо та риба можуть передати покупцям коронавірус, якщо ці продукти були у приміщенні, де працювали заражені люди.

Також міська влада відмовилась від планів відкрити школи із понеділка.

Ці заходи американські медіа, зокрема, CNBC, порівнюють із розпорядженнями військового часу.

Жителям Пекіна також почали проводити масові перевірки на коронавірус у 193 нових пунктах тестування по всьому місту. У неділю там уже перевірили 76 тисяч людей.

За офіційними даними Китаю, саме ринок морепродуктів у місті Ухань, провінція Хубей, у грудні став джерелом спалаху коронавірусу COVID-19, що забрав 434 тисячі життів та інфікував майже 8 мільйонів людей в усьому світі.

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