Байден заручився підтримкою спікерки Палати представників Конгресу США

Спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі у понеділок випустила відео з заявою на підтримку кандидата в президенти від Демократичної партії Джо Байдена.

"У той час як ми зіткнулися з коронавірусом, Джо був голосом розуму і стійкості, з чітким баченням шляху виведення нас з цієї кризи", - заявила Пелосі у записаному відеозверненні.

Раніше цього місяця кандидатуру колишнього віце-президента США, демократа Байдена підтримали сенатори Елізабет Уоррен і Берні Сандерс, екс-президент Барак Обама і колишній віце-президент Альберт Гор.

Дивіться також: Як під час карантину батькам поєднувати роботу і навчання дітей?