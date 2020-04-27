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США

Байден заручився підтримкою спікерки Палати представників Конгресу США

На фото: Джо Байден та Ненсі Пелосі у 2015-му році

Раніше колишнього віце-президента підтримали його конкуренти на праймеріз Демократичної партії США, інші впливові демократи та популярний екс-президент США Барак Обама

Спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі у понеділок випустила відео з заявою на підтримку кандидата в президенти від Демократичної партії Джо Байдена.

"У той час як ми зіткнулися з коронавірусом, Джо був голосом розуму і стійкості, з чітким баченням шляху виведення нас з цієї кризи", - заявила Пелосі у записаному відеозверненні.

Раніше цього місяця кандидатуру колишнього віце-президента США, демократа Байдена підтримали сенатори Елізабет Уоррен і Берні Сандерс, екс-президент Барак Обама і колишній віце-президент Альберт Гор.

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