Пенс: в американському консервативному русі немає місця «апологетам Путіна»

Колишній віце-президент США Майк Пенс виступив проти наростаючого популістського руху в Республіканській партії, засудивши «апологетів Путіна», які не бажають виступити проти російського лідера через його напад на Україну.

Пенс заявив про це, виступаючи в консервативному Фонді "Спадщина" (Heritage Foundation) менш ніж за місяць до проміжних виборів в листопаді.

Лідер республіканської меншини в Палаті представників Кевін Маккарті раніше цього тижня дав зрозуміти, що допомога Україні може сповільнитися, якщо палата перейде під контроль республіканців.

«Я знаю, що в нашій партії, включаючи нові голоси у нашому русі, наростає хор, учасники якого хотіли б, щоб ми відірвалися від решти світу, – сказав Пенс. – Але політика умиротворення ніколи не працювала, ніколи в історії. І зараз, як ніколи, нам потрібен консервативний рух, який відданий ролі Америки як лідера вільного світу та авангарду американських цінностей».

«Оскільки Росія продовжує свою безсовісну агресивну війну в Україні, я вважаю, що консерватори мають ясно дати зрозуміти, що Путін має зупинитися і Путін заплатить ціну, – додав він. – У консервативному русі не може бути місця для апологетів Путіна. У цьому русі є лише для поборників свободи».

У якийсь момент виступу Пенса перервали члени аудиторії, які вийшли із зали на знак протесту.

У вівторок Маккарті сказав Punchbowl News, що з наближенням рецесії американці не збираються виписувати Україні "необмежений чек", маючи на увазі необмежене фінансування. «Вони просто цього не зроблять. Це не безкоштовний ненобмежений чек», — сказав він.

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр заперечила зростаючі занепокоєння щодо того, що законодавці-республіканці можуть припинити надавати допомогу Україні, якщо вони повернуть контроль над Палатою представників США на проміжних виборах у листопаді.

"Сполучені Штати надали Україні потужну двопартійну підтримку", - сказала вона журналістам у середу. «Ми продовжуватимемо працювати з Конгресом протягом останніх кількох місяців над цими зусиллями та підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно».

У статті використані матеріали російськомовної служби "Голосу Америки".