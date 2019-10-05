Навіть якщо Трамп залишить посаду, скандал навколо можливого тиску на Україну не вщухне - оглядач

У разі, якщо президент США більше не може виконувати свої обов'язки, відповідні повноваження передаються віце-президентові. Однак віце-президент США Майк Пенс не є нейтральною фігурою у питанні скандалу у США, що розгорівся навколо звинувачень проти адміністрації Трампа у вчиненні політично вмотивованого тиску на Україну. Про це, зокрема. пише аналітик Дейвід Фрам в статті для The Atlantic. Фрам зазначає, що у випадку, якщо розслідування оголошене демократами в Конгресі навіть і досягне успіху, заміна Трампа на Пенса не усуне проблемного питання.

Сам президент США на прес-конференції 25 вересня звернув увагу на роль Пенса в спілкуванні з Україною. "Кажуть, що вони вимагатимуть текст першої телефонної розмови. Можете її отримати будь-коли. Як і переговори Майка Пенса, їх було, гадаю, одна чи дві. Вони були чудові. Всі вони були чудові", - зазначив президент.

В п'ятницю Комітет з нагляду Палати представників США від імені чотирьох комітетів Конгресу надіслав віце-президенту запит на надання документів.

Комітети "розслідують те, наскільки президент Трамп порушив інтереси національної безпеки, вчиняючи тиск на Україну з метою втручання до наших виборів 2020 року і утримуючи безпекову допомогу, яку надав Конгрес, щоб допомогти Україні захиститись від російської агресії, а також будь-які зусилля з приховування цих дій", - йдеться в запиті комітету.

Законодавців зацікавила участь підлеглого Пенса у телефонній розмові президентів від 25 липня а також зміст розмови Пенса та Зеленського в Варшаві 1 вересня.

Увага Конгресу до ролі Пенса спонукала оглядачів засумніватись у безсторонності віце-президента.

"Пенс провалив свій найважливіший обов'язок. Віце-президент має бути готовий зайняти найвищу посаду країни, за необхідності", - пише Фрам.

Дослідник нагадує історичний жарт короля Карла ІІ, який, звертаючись до свого непопулярного брата, буцімто, казав: "Не хвилюйся, Джеймсе, вони не вб'ють мене, щоб ти став королем".

Фрум також нагадує долю віце-президентів Річарда Ніксона, який пішов у відставку в результаті скандалу у 1970-х. Перший віце-президент Ніксона Шпіро Егню подав у відставку, через скандал з корупцією, а його наступник Джеральд Форд намагався не з'являтись у Вашингтоні, більшість часу проводив у регіонах і таким чином, уникнув асоціації з проблемами Ніксона.

Пенс же, на відміу від Форда, активно залучений до спілкування з Україною і його команда підтверджує, що він вимагав від українців розслідувати корупцію, однак не знав, що йшлося про розслідування проти Байдена.

Як повідомляв Голос Америки, Комітети Палати представників США проводять розслідування в рамках процедури імпічменту. Центральним об'єктом розслідування Конгресу є скарга, подана представником американської розвідки в рамках програми захисту для викривачів корупції. Автор скарги звинувачує президента США Дональда Трампа у тому, що той, буцімто, тистув на владу в Україні, щоб отримати негативну інформацію на свого політичного суперника Джо Байдена, зокрема, під час телефонної розмови між президентами США та України 25 липня.

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