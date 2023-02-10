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Екс-віце-президента США викликали для надання свідчень у справі Трампа
Колишнього віце-президента США Майка Пенса викликав для дачі свідчень спеціальний прокурор, відповідальний за розслідування спроб колишнього президента США Дональда Трампа та його прихильників скасувати результати виборів 2020 року, повідомляє особа, безпосередньо знайома з подією.
За словами особи, яка поговорила з Associated Press у четвер на умовах анонімності, повістку Пенсу в рамках розслідування справи вручив спеціальний прокурор США Джек Сміт.
Незвичний сценарій, коли колишній віце-президент може свідчити проти свого колишнього боса у кримінальному провадженні, розгортається в той час, коли Пенс розглядає можливість висунути свою кандидатуру на пост президента США у 2024 році проти Трампа. Вони були відчужені після того, як натовп прихильників Трампа штурмував будівлю Капітолію США 6 січня 2021 року, намагаючись перешкодити перемозі демократа Джо Байдена.
Новини ABC першими повідомили про повістку.
Пенс був у центрі спроб Трампа утриматися при владі після поразки на виборах 2020 року. Трамп помилково наполягав на тому, що Пенс, який мав церемоніальну роль у нагляді за сертифікацією виборів 6 січня, міг просто відхилити результати та відправити результати «назад до влади штатів».
Того дня прихильники Трампа, спонукувані брехнею про те, що вибори 2020 року були вкрадені, пройшли маршем до будівлі Капітолію, жорстоко проштовхнули поліцію та розбили вікна та двері, поки Пенс керував сертифікацією перемоги Байдена. Віце-президента разом із співробітниками та сім’єю доправили до безпечного місця, коли дехто з натовпу скандував: «Повісьте Майка Пенса!»
У листопаді генеральний прокурор Меррік Гарленд запросив Сміта, колишнього державного прокурора з питань корупції, стати спеціальним прокурором у справі щодо дій Трампа, які могли викликати заворушення 6 січня в Капітолії, а також щодо того, що Трамп продовжував зберігати секретні документи після звільнення з посади.
Федеральні прокурори приділяють особливу увагу тому, що союзники Трампа намагались призначити фальшивих президентських виборців у ключових штатах, де переміг Байден, і викликають для свідчень голів Республіканської партії в кількох штатах.
Федеральні прокурори доставили кількох посадовців адміністрації Трампа до журі присяжних для дачі свідчень, включно з колишнім радником Білого дому Трампа Петом Сіполлоне та колишнім керівником апарату Пенса Марком Шортом.
Комітет Палати представників, який розслідує напад 6 січня, рекомендував Міністерству юстиції висунути кримінальні звинувачення проти Трампа та його соратників, які допомогли йому розпочати кампанію тиску, щоб спробувати скасувати програш на виборах 2020 року.
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- Голос Америки
Росія вчиться з поразок в Україні і адаптує свою тактику під Бахмутом - Пентагон
Росія не тільки послаблюється, зазнаючи втрат в Україні, але також вчиться адаптуватися, кажуть в Пентагоні. США відзначають, що Росія застосовує уроки, отримані з попередніх втрат і невдач в Україні і це відображується на тому, як російські війська діють сьогодні в операціях під Бахмуті. Про це в п'ятницю у Центрі нової американської безпеки (CNAS) говорила Селест Волландер, помічниця міністра оборони США з питань міжнародної безпеки.
“Навіть перед лицем стратегічного програшу в Україні Росія залишиться військовою силою, тому ми повинні правильно оцінити плани, операції та можливості впоратися... Ми повинні бути впевнені, що також засвоюємо уроки та залишаємося попереду”, - сказала високопосадовиця Пентагону.
“Росія є гострою загрозою, але це хронічний стан”, - поділилась Волландер оцінками Пентагону.
Можливості Росії, особливо сухопутних сил, значно погіршилися (близько 80% можливостей сухопутних сил Росії зараз спрямовано на війну), каже посадовиця. У війні Росія імовірно втратила близько половини своїх бойових танків. У кращому стані перебуває її військово-морський потенціал, а деякі прогалини, такі як поставки БПЛА, заповнюються за рахунок Ірану.
Крім того, під час розмови у Центрі нової американської безпеки, посадовиця вказала, що Росія чи не головну ставку робить на людський ресурс.
Селест Волландер додала: “Важко точно передбачити, чим закінчиться збройний конфлікт. Ми впевнені, що Росія не досягне своїх стратегічних або навіть оперативних цілей, і ми впевнені, що українські Збройні сили впораються із завданням захисту своєї країни”.
Як нові танки допоможуть Україні – екс-заступник помічника Генсека НАТО. Інтервʼю
Чому НАТО, створене для протистояння Радянському Союзу, виявилося не готовим всебічно підтримати Україну для оборони від основного стратегічного противника альянсу та як ситуацію на полі бою змінять танки, що мають незабаром надійти в Україну.
- Голос Америки
Кірбі: Внески, які роблять США для України постійно розвиваються. Відео
“Внески, які ми робимо, постійно розвиваються”, говорить координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі. На запитання журналіста Голосу Америки, чи нададуть США Україні винищувачі, Кірбі відповів, що не хоче забігати наперед рішень, які ще не були ухвалені.
- Голос Америки
США та Велика Британія ввели санкції проти осіб за шпигунство та корупцію в Болгарії, а також проти партії русофілів
Сполучені Штати спільно з Великою Британією оголосили санкції проти п'яти осіб за звинуваченнями в корупції та шпигунстві, а також проти ряду організацій, зокрема, партії русофілів.
Про це йдеться у повідомленні Держдепартаменту США.
Для протидії системній корупції в Болгарії оголошено санкції щодо 5 колишніх болгарських урядовців, а також 5 організацій - “за корупційні дії, які призвели до незаконної особистої вигоди, підірвали демократичні інститути країни та посилили її корозійну залежність від російських джерел енергії”.
Так, Мінфін США відповідно до Закону проти винуватців у серйозних порушеннях прав людини та корупції в усьому світі назвав підсанкційними корупціонерами Румена Овчарова, колишнього депутата болгарського парламенту та міністра енергетики, Олександра Ніколова, колишнього гендиректора Козлодуйської атомної електростанції, Івана Генова, колишнього депутата. Вони були засуджені за серію незаконних угод і хабарі, пов’язані з енергетичними контрактами, що позбавили уряд і народ Болгарії десятків мільйонів доларів.
Крім того, Ніколая Малінова, колишнього народного депутата, лідера руху «Русофіли» та голову політичної партії «Русофіли за відродження Батьківщини» підозрюють у підкупі судді для дозволу виїхати до Росії, хоча його звинуватили в шпигунстві на користь Росії. Владислав Горанов, колишній народний депутат і колишній міністр фінансів був визнаний у зловживанні становищем та підкупі в обмін на сприятливе законодавство.
“Ці скоординовані дії спільно з Великою Британією підтримують стратегію США з протидії корупції та демонструють відданість Сполучених Штатів і Сполученого Королівства сприянню відповідальності за корупцію та допомозі Болгарії, союзнику по НАТО, запровадити важливі реформи верховенства права”, - йдеться у заяві Держдепу.
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