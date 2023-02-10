Екс-віце-президента США викликали для надання свідчень у справі Трампа 

Колишнього віце-президента США Майка Пенса викликав для дачі свідчень спеціальний прокурор, відповідальний за розслідування спроб колишнього президента США Дональда Трампа та його прихильників скасувати результати виборів 2020 року, повідомляє особа, безпосередньо знайома з подією.

За словами особи, яка поговорила з Associated Press у четвер на умовах анонімності, повістку Пенсу в рамках розслідування справи вручив спеціальний прокурор США Джек Сміт.

Незвичний сценарій, коли колишній віце-президент може свідчити проти свого колишнього боса у кримінальному провадженні, розгортається в той час, коли Пенс розглядає можливість висунути свою кандидатуру на пост президента США у 2024 році проти Трампа. Вони були відчужені після того, як натовп прихильників Трампа штурмував будівлю Капітолію США 6 січня 2021 року, намагаючись перешкодити перемозі демократа Джо Байдена.

Новини ABC першими повідомили про повістку.

Пенс був у центрі спроб Трампа утриматися при владі після поразки на виборах 2020 року. Трамп помилково наполягав на тому, що Пенс, який мав церемоніальну роль у нагляді за сертифікацією виборів 6 січня, міг просто відхилити результати та відправити результати «назад до влади штатів».

Того дня прихильники Трампа, спонукувані брехнею про те, що вибори 2020 року були вкрадені, пройшли маршем до будівлі Капітолію, жорстоко проштовхнули поліцію та розбили вікна та двері, поки Пенс керував сертифікацією перемоги Байдена. Віце-президента разом із співробітниками та сім’єю доправили до безпечного місця, коли дехто з натовпу скандував: «Повісьте Майка Пенса!»

У листопаді генеральний прокурор Меррік Гарленд запросив Сміта, колишнього державного прокурора з питань корупції, стати спеціальним прокурором у справі щодо дій Трампа, які могли викликати заворушення 6 січня в Капітолії, а також щодо того, що Трамп продовжував зберігати секретні документи після звільнення з посади.

Федеральні прокурори приділяють особливу увагу тому, що союзники Трампа намагались призначити фальшивих президентських виборців у ключових штатах, де переміг Байден, і викликають для свідчень голів Республіканської партії в кількох штатах.

Федеральні прокурори доставили кількох посадовців адміністрації Трампа до журі присяжних для дачі свідчень, включно з колишнім радником Білого дому Трампа Петом Сіполлоне та колишнім керівником апарату Пенса Марком Шортом.

Комітет Палати представників, який розслідує напад 6 січня, рекомендував Міністерству юстиції висунути кримінальні звинувачення проти Трампа та його соратників, які допомогли йому розпочати кампанію тиску, щоб спробувати скасувати програш на виборах 2020 року.