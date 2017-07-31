Пенс запевнив країни Балтії у гарантіях безпеки НАТО і натякнув на можливість розміщення системи Patriot

"Напад на одного з нас є нападом на нас всіх", - заявив віце-президент США Майк Пенс, перебуваючи з візитом в Естонії. "Під проводом президента Трампа, Сполучені Штати рішуче підтримують зобов’язання колективної безпеки, викладені в Статті 5 НАТО", - запевнив Пенс після зустрічі з президентами Естонії, Латвії та Литви, яка відбулась в столиці Естонії Талліні.

Колективна оборона є життєво важливим питанням для маленьких країн Балтії, які стурбовані зростанням російської військової присутності в регіоні.

Пенс зазначив можливість розміщення системи протиракетного захисту “Patriot” в Естонії, повідомив прем’єр-міністр країни Юрі Ратас, однак, вказавши: "ми не говорили про час та дату", повідомляє Reuters.

Пенс також зустрівся з військовими частинами союзників з Британії, Франції та Сполучених Шттаів, які розміщені в Естонії у відповідності до рішення НАТО розмістити 4000 військових та військове обладнання в країнах Балтії та Польщі, щоб протидіяти зростаючій присутності Росії в регіоні, повідомляє АР.

"Дякую Естонії за прийом! Для мене честь - зустрітись з новими лідерами Балтії і звернутись до військових зі США, Естонії, Великобританії та Франції. Наступна зупинка - Грузія", - зазначив Пенс

Після Естонії, Пенс відвідає Грузію та Чорногорію, - країни, де тиск Росії відчувається дуже потужно.

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