Висадка на Марс - державна мета Америки - віце-президент США

Цього тижня Пентагон оприлюднив доповідь... Росія ... розробляє та випробовує нові та небезпечні види озброєнь та технології для протидії американським космічним об'єктам

У найближчому майбутньому американські астронавти будуть здійснювати космічні подорожі на космічних ракетах вироблених у США і запущених з американських космодромів. Про це заявив віце-президент США Майк Пенс, виступаючи у центрі Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (НАСА) у Х'юстоні, штат Техас.

У ході виступу віце-президент США також заявив, що висадка людини на Місяць та Марс, а також дослідження глибин космсому є частиною урядової політики Вашингтона, яка підкреплена належним бюджетом.

Пенс наголосив, що відповідна державна політика закріплена у підписаній Дональдом Трампом Директиві з приводу політики у царині дослідження Космосу (Space Policy Directive 1 - прим. ГА).

Майк Пенс також відзначив, що Китай та Росія агресивно перетворюють космос на територію військових дій, але Адміністрація Трампа має твердий намір "бути попереду наших супротивників у цій кричтно важливій сфері". Віце-президент США наголосив, що Міністерство космічних сил США стане реальністью у 2020-му році.

"Це реальна потреба", - заявив Пенс про створення Космічних сил, - "Цього тижня Пентагон оприлюднив доповідь, яка показує, що Китай агресивно перетворює космос на сферу військових операцій. Росія також розробляє та випробовує нові та небезпечні види озброєнь та технології для протидії американським космічним об'єктам. Але я запевняю американців - наша Адміністрація має намір бути попереду супротивників у цій критично важливій сфері", - сказав Пенс.

На початку серпня віце-президент США деталізував плани щодо створення окремої гілки збройних сил США - Космічних сил. Відповідно до заяви Пенса, Космічні сили мають розпочати роботу у 2020-му році.

"Настав час написати нову главу в історії наших збройних сил. Підготуватись до нового поля бою, де найкращі та найхоробріші американці будуть стримувати та відбивати нові загрози нашому народу та країні", - заявив Пенс на початку серпня під час виступу у Пентагоні в присутності міністра оборони США Джеймса Маттіса.

Раніше у червні Трамп офіційно наказав Пентагону "негайно розпочати процес створення Космічних сил, як 6-ї гілки збройних сил США".

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