Байден, Трамп та Обама їдуть до Пенсильванії, щоб підтримати кандидатів на виборах

В суботу президент США Джо Байден та колишні президенти США Барак Обама та Дональд Трамп візьмуть участь в передвиборчих подіях в американському штаті Пенсильванія.

У вівторок у США відбудуться вибори до Конгресу, на яких вирішиться те, яка партія отримає більшість в американському парламенті.

Байден та Обама виступатимуть на підтримку кандидата в губернатори Джоша Шапіро а також кандидата в Сенат від Демократичної партії Джона Феттермана.

Дональд Трамп підтримає кандидата від Республіканскої партії Дага Мастріано на посаду губернатора штату а також кандидата-республіканця в Сенат Мехмета Оза.

Вибори в штаті, де рівень підтримки як республіканців, так і демократів практично однаковий, можуть стати вирішальними щодо того, яка партія виборе більшість в американському Сенаті.

Опитування, проведене наприкінці тижня The Hill та Emerson College показало, що республіканець Оз має незначну перевагу, над кандидатом від демократів Феттерманом, що дає надію республіканцям отримати більшість в Сенаті.

Наразі в Сенаті 50 сенаторів-демократів та 50 сенатрів-республіканців. Більшість демократам забезпечує голос віце-прем'єрки Камали Гарріс, яка має право голосувати, якщо голоси сенаторів розподіляються порівну.