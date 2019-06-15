"Вигода з хаосу". У Пентагоні прокоментували глобальну стратегію Росії

Прес-секретар Міністерства оборони США Ерік Пехон в інтерв'ю телеканалу «Аль-Хурра» нагадав, що у Стратегії національної оборони США Китай і Росія названі «стратегічними конкурентами» Сполучених Штатів.

США надаватимуть допомогу державам, залученим у конфлікт за участю Москви

«Однак важливо розуміти, що йдеться про конкуренцію великих держав у глобальному масштабі. Не лише про Росію в Європі або Китаї в Азії», - сказав Пехон.

«Ми зобов'язані стежити за їх впливом у таких регіонах, як Близький Схід. США зацікавлені у стабільності і безпеці Близького Сходу. Ми зацікавлені у тому, щоб терористи не знаходили тут прихистку, щоб у безпеці лишалися критично важливі транспортні маршрути. Однак очевидно, що Росія на Близькому Сході робить прямо протилежне».

Пехон назвав Сирію «лабораторією», за якою можна судити, до чого зазвичай призводить вплив Росії:

«Вона намагається просувати свої інтереси під виглядом надання допомоги партнерам. Вона намагається зберегти режим Асада, одночасно стаючи причиною гуманітарних катастроф. І вона продовжує загострювати регіональні проблеми».

Москва отримує вигоду з хаосу, наживається на тому, що дестабілізує світовий порядок

«Сполучені Штати діють інакше, - підкреслив прес-секретар Пентагону. - Там, де діють Сполучені Штати, ключові проблеми починають вирішуватися».

Говорячи про ситуацію в Сирії, Пехон зазначив, що це один з найбільш складних військових конфліктів в історії, у якому беруть участь багато міжнародних суб'єктів. США і їх союзники мають на меті знищення ІГ, у них є «партнерські сили» в Сирії, «а на іншій стороні - жорстокий режим Асада».

«Росія намагається співпрацювати з будь-яким суб'єктом, здатним допомогти їй у конкретний момент. Але коли ці партнери опиняються під ударом, як це сталося з атаками на сирійські склади хімічної зброї, Росія, незважаючи на всю риторику і пропаганду, ніколи не виступає проти тих, хто завдав ці удари, - зазначив Пехон. - Це говорить про те, що Росія насправді не має наміру захищати тих, кого називає своїми союзниками».

За оцінкою Пехона, «Москва отримує вигоду з хаосу, наживається на тому, що дестабілізує світовий порядок».

Як зазначив Пехон, Росія вважає своїм головним завданням роздроблення НАТО.

Росія вважає своїм головним завданням роздроблення НАТО

Одним із застосовуваних Росією важелів він назвав пропозицію про продаж Туреччині систем С-400, яка викликала невдоволення США - що і намагається використовувати Москва.

«Безумовно, США вважають Туреччину ключовим стратегічним партнером», - підкреслив представник Пентагону, вказуючи, що дві держави підтримують союзницькі відносини майже 70 років.

«Ми стежимо за тим, що Москва робить в усьому світі. Якщо ви бачите в якійсь частині світу хаос, то ви неодмінно виявите там російський уряд», - підкреслив Пехон.

Прес-секретар Пентагону заявив, що США надаватимуть допомогу державами, залученим у конфлікт за участю Москви. Він переконаний, що довготривалі партнерські відносини і дружба цих країн з США принесуть користь регіональній та глобальній безпеці.

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