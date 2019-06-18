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Україна

Пентагон надасть Україні 250 мільйонів доларів військової допомоги

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Міністерство оборони США оголосило сьогодні, що планує виділити Україні 250 млн. доларів для співробітництва у сфері безпеки для нарощування потенціалу збройних сил України.

"Це підтверджує давні відносини у сфері оборони між Сполученими Штатами та Україною. З 2014 року загальний обсяг допомоги в галузі безпеки склав до 1,5 мільярдів доларів", – говориться у офіційній заяві відомства.

З 2014 року загальний обсяг допомоги в галузі безпеки склав до 1,5 мільярдів доларів.
Міністерство оборони США

Фінансова допомога спрямована на закупівлю обладнання для підтримки поточних навчальних програм та оперативних потреб. У відомстві зазначили про надання снайперських рушниць, реактивних гранатометів та контрбатарейних радарів, приборів нічного бачення, медичного обладнання.

Також американська сторона допоможе із боротьбою у кіберпросторі та налагодженням безпечних комунікацій.

"Сполучені Штати залишаються відданими наданню допомоги Україні для реалізації положень Закону України «Про національну безпеку» від 2018 року, – зазначається у заяві Пентагону. Це сприятиме реформам командування та контролю, посиленню прозорості та підзвітності у процесі придбання та розподілення бюджету, а також просуванню реформ у галузі оборони".

У Міноборони США висловили очікуання, що реформи в Україні зміцнять здатність України захищати свою територіальну цілісність, а це, в свою чергу, призведе до процвітання безпечної, демократичної та вільної України.

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