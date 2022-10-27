Безпекова співпраця Заходу у допомозі Україні є “ключовим моментом в історії” і матиме довгострокові наслідки - Пентагон

Будь-яка атака на інфраструктуру США з боку Росії зустріне відповідь, адекватну загрозі. Так радник із нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі прокоментував заяви Кремля про те, що там розглядають комерційні супутники, які використовуються під час війни в Україні, як "законні" цілі для удару.

Напередодні на засіданні комітету Генасамблеї ООН заступник голови Департаменту з нерозповсюдження та контролю над озброєннями російського МЗС Костянтин Воронцов повторив погрози про те, що РФ готова збивати супутники. Він заявив, що США та Захід "використовують космічний простір у військових цілях для забезпечення свого панування" і "попередив, що цивільна інфраструктура в космосі може стати ціллю", - йдеться у витягу з засідання.

На прохання прокоментувати заяви Воронцова Кірбі заявив, що ці погрози не змінять позицію США та підтримку України. "Будь-яку атаку на нашу інфраструктуру буде зустріто адекватною відповіддю, відповідним чином. І ми збираємося продовжувати використовувати всі засоби для викриття, стримування та притягнення Росії до відповідальності за будь-який такий напад, якщо він відбудеться", - сказав Кірбі.

На запитання про те, чи мають росіяни технології для того, щоб збивати супутники, Кірбі сказав, що не коментуватиме воєнні спроможності інших країн, "але, як ви можете самі побачити із відкритих джерел, росіяни намагаються розробляти антисупутникові технології".

Як відзначає "Радіо Свобода", супутники ще ніколи не збивали під час реальних військовихконфліктів, проте Росія відпрацьовувала це під час навчань, збивши протисупутниковою ракетою щонайменше один реальний супутник на орбіті.

Також повідомлялося про випробування Москвою мобільних систем радіоелектронної боротьби для виведення з ладу супутників зв'язку. У програму озброєнь до 2027 року включено розробку ударного протисупутникового комплексу "Рудольф". У 2004 році Росія запустила супутник Космос-2499, який, за даними CNN, має неофіційну назву "Камікадзе" і може збивати інші супутники, змінюючи їхню орбіту.

Знищення одного супутника може створити на орбіті хмару уламків, яка пошкоджуватиме всі пролітаючі по тій же орбіті апарати. Посилаючись на це, у квітні Сполучені Штати в односторонньому порядку взяли на себе зобов'язання не проводити випробування протисупутникової зброї та закликали інші країни приєднатися до них. До добровільної відмови вже приєдналися Німеччина, Канада, Нова Зеландія та Японія.

Комерційні супутникові системи широко застосовуються під час війни Росії в Україні. Супутниковий інтернет Starlink Ілона Маска використовується ЗСУ для зв'язку та управління, включаючи обмін розвідданими та наведення на цілі з безпілотників у реальному часі. Як "Голос Америки" повідомляв раніше, посолка України у США Оксана Маркарова заявила, що Starlink став "визначальним" для комунікації на полі бою.

Також Сполучені Штати купують для України фотографії із супутників компаній Maxar, Planet Labs та BlackSky. Аналітики української розвідки мають прямий зв'язок із фахівцями компаній, повідомляв портал DefenseNews.

У звіті аналітичного Atlantic Council у серпні зазначалося, що Росія почала атакувати таку інфраструктуру ще на початку війни за допомогою хакерів. У лютому, ймовірно, російські хакери пошкодили десятки тисяч модемів Viasat.

"SpaceX втрачає приблизно 20 мільйонів доларів щомісячно через надання безкоштовних послуг та посилені засоби безпеки для захисту кіберпростору, однак ми продовжуватиме це робити (зітхає)", - написав Маск у Twitter. Раніше він заявляв, що на встановлення цієї системи в Україні він витратив 80 мільйонів доларів й закликав Міноборони США взяти на себе фінансування використання Starlink для українського уряду й армії.

14 жовтня Маск повідомив, що його компанія більше не надаватиме термінали Starlink для України безкоштовно, але наступного дня сказав, що SpaceX "продовжить безкоштовно фінансувати уряд України".

У статті використано матеріали "Радіо Свобода"