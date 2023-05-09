Пентагон повідомив, яке обладнання входить в новий пакет допомоги Україні 

Велика Британія ймовірно готується надіслати Києву ракети великої дальності. Лондон став лідером між західних союзників із надання нових досконаліших систем озброєння для України, пише Washington Post.

2 травня в повідомленні про закупівлі очолюваного Великою Британією Міжнародного фонду для України, Міноборони Сполученого Королівства подало запит про "зацікавленість" у наданні Києву ракет, що здатні до ударів на відстані до 300 кілометрів. За словами британського посадовця, який відмовився підтвердити WP тип, час або кількість ймовірної зброї, остаточного рішення не прийнято.

Але це повідомлення, пише газета, є суттєвим кроком до того, щоб Британія сама постачала такі боєприпаси, а запитувані характеристики та можливості майже відповідають її крилатим ракетам Storm Shadow. Storm Shadow - це крилата ракета повітряного базування, призначена вражати високозахищені цілі з великої відстані, пише Reuters.

На початку лютого британський уряд вперше оголосив про новий пакет допомоги, що включав план навчання українських пілотів на винищувачах західного зразка, хоча про передачу таких літаків оголошено не було. Також у січні Британія стала першою союзною країною, що оголосила про надання Києву важких бойових танків Challenger 2.

Нині у Вашингтоні із візитом перебуває міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі. Він має заплановані зустрічі із державним секретарем США Ентоні Блінкеном та лідерами Конгресу, щоб обговорити довгострокові зобов’язання США та Великої Британії щодо України, йдеться в урядовому повідомленні.

Візит підкреслить "зусилля Великої Британії щодо забезпечення довгострокових міжнародних зобов’язань щодо виходу України з війни як сильної, суверенної та вільної нації", тож "Джеймс Клеверлі наголосить на важливості постійного єдиного міжнародного фронту для забезпечення перемоги України".

Як пише WP, іще під час Мюнхенської безпекової конференції британський прем'єр Ріші Сунак заявляв, що Лондон готовий стати першою країною, що надасть Україні ракети далекої дії. Видання відзначає, що після Сполучених Штатів Британія була другим за величиною постачальником військової допомоги Україні - торік країна надала оборонної допомоги на 2,5 мільярда доларів.

І хоча політика США щодо невідправлення Києву ATACMS чи іншої далекобійної зброї залишається незмінною, зазначає газета, офіційні особи Пентагону не висловили жодного занепокоєння, коли їх запитали про перспективу надсилання Великою Британією ракет великої дальності в Україну. "Кожна країна приймає власні суверенні рішення щодо того, які типи допомоги у сфері безпеки та яке обладнання вони надають", - сказав прес-секретар Пентагону Патрік Райдер.

У середині лютого Politico повідомило, що під час останніх зустрічей у Пентагоні офіційні особи США повідомили представникам Києва, що у нього немає запасних армійських тактичних ракетних систем далекої дії. Передача ATACMS на поле бою в Східній Європі зменшить запаси Америки та зашкодить готовності армії США до майбутнього бою, розповіли джерела видання.

Влада України тривалий час просить союзників надати далекобійні ракети, але в США побоювалися, що це призведе до ескалації конфлікту. Раніше міністр оборони України Олексій Резніков дав союзникам гарантії, що Україна не битиме далекобійними ракетами по території Росії, нагадує Радіо Свобода.

Найбільш далекобійною зброєю, яку Україна наразі отримала від західних союзників, є реактивні системи залпового вогню HIMARS зі снарядами GMLRS, дальність яких становить близько 80 кілометрів.