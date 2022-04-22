Пентагон: понад 20 країн відвідає переговори в Німеччині щодо України

Відповідно до заяв Пентагону, очікується, що понад 20 країн відвідає переговори з союзниками щодо оборони, присвячені Україні. Ці переговори відбудуться наступного тижня в Німеччині, повідомляє агентство Reuters.

Речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що не варто очікувати на нові заяви про довгострокову допомогу на переговорах 26 квітня: «Ми не йдемо на це із заздалегідь підготованим набором рішень», - говорить Кірбі.

Джон Кірбі додав, що понад 40 країн запрошені відвідати переговори. Оборонні переговори в Німеччині щодо України не обмежені країнами-членами НАТО, тому, очікується, що в них братимуть участь і країни поза Альянсом.

Нагадаємо, що очільник Пентагону США Ллойд Остін проведе низку зустрічей з учасниками Консультаційної групи з оборони України. Обговорення відбудуться 26 квітня на базі Рамштайн в Німеччині, повідомив речник Пентагону Джон Кірбі.

Остін обговорить з міжнародними партнерами "потреби України на найближчий час а також забезпечення поваги та розвитку суверенітету та безпеки України на довгострокову перспективу", наголосив посадовець. Серед тем - хід воєнних дій і новий російський напад на сході України, розвиток військово-промислового комплексу а також більш довгостроковий погляд на розбудову оборони України.