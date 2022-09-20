Пентагон: Фіктивні "референдуми" покликані відволікати від тяжкого стану армії Росії

США не визнають будь-які фіктивні «референдуми», які окупаційна влада проводитиме в Україні. Про це заявив речник Пентагону Пет Райдер під час брифінгу сьогодні.

Фіктивні «референдуми» – це інформаційна операція, покликана відволікати від тяжкого стану армії Росії, - заявив Пет Райдер.

На мою думку, це просто інформаційна операція, яка покликана відволікти увагу від важкого стану, в якому зараз перебуває російська армія. Але ніхто не буде ставитись до таких фіктивних «референдумів» з довірою, США точно не визнають результати будь-яких фіктивних «референдумів».

«Звичайно, ми вже протягом деякого часу говорили про вірогідність проведення цих фіктивних «референдумів», а також про зусилля Росії для створення ґрунту для анексії української території. Це частина їхньої гри. Ми бачили, як вони робили це в 2014 році, і вони роблять приблизно те саме», - заявив речник Пентагону.

«По-перше, їхні [російських сил - ред.] представники, як ми бачимо зараз в медіа, стверджують, що вони збираються провести «референдум», а потім вони використовуватимуть це як основу, щоб спробувати претендувати на легітимність, з точки зору анексії суверенної української території», - додає Пет Райдер.

За словами представника Пентагону, будь-які фіктивні «референдуми» не вплинуть на підтримку України, а США продовжуватимуть працювати з Україною та надавати їй необхідну підтримку.

«На мою думку, це просто інформаційна операція, яка покликана відволікти увагу від важкого стану, в якому зараз перебуває російська армія. Але ніхто не буде ставитись до таких фіктивних «референдумів» з довірою, США точно не визнають результати будь-яких фіктивних «референдумів». Це не вплине на нас і міжнародну підтримку України. Ми продовжуватимемо працювати з Україною та нашими міжнародними партнерами, щоб надати їм підтримку, необхідну для захисту своєї території», - заявив Пет Райдер.

Нагадаємо, що у неділю голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі виступив із застереженням, зазначивши, що реакція Росії на завдані нею невдачі на полі бою в Україні непередбачувана, і закликав американські війська до підвищеної пильності.

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