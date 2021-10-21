Космічний "суперхайвей" планує побудувати Пентагон

США варто більш активно освоювати космос поза орбітою Землі, включно з Місяцем та Марсом, переконаний радник Очільника космічних сил США генерал Джон Олсон.

У своєму виступі на конференції, проведеній Транспортним командуванням Міноборони США (TRANSCOM) у середу, Олсон наголосив, що США мають випередити Китай у створенні транспортних баз на Місяці. Такі бази можуть бути використані як "пункти дозаправки" на шляхах до віддалених куточків космосу.

Він порівняв дії Китаю на Місяці із спробами цієї країни встановити контроль в Південнокитайському морі і вказав, що Китай ігнорує міжнародну Угоду 1967 року Про освоєння космосу, якою заборонено встановлювати суверенні права в космосі. 193 країни, серед яких Китай та Росія, є підписантами угоди, пише видання Breaking Defense.

Першість у космосі, заявив Олсон під час презентації, "дозволить нам задавати стандарти, доктрину та принципи управління, у які ми віримо". "Так само, як англійська є мовою Міжнародної авіаційної організації ІКАО, коли йдеться про космос, я переконаний, що англійська має стати мовою космічних перевезень і масштабних елементів логістики, а не китайська".

Олсон порівняв інфраструктуру, яку США прагнуть створити в космосі, з суперхайвеєм, або електромережею, пишуть американські оборонні видання.

Він також наголосив на необхідності співпраці з американськими компаніями в цій сфері, щоб зробити цей проект більш дешевим і проводити його на постійній основі.

Наразі Пентагон співпрацює з приватними компаніями в рамках ініціативи "Угод із кооперативних досліджень та розробок" щодо того, які депо дозаправки потрібні на "космічному хайвеї", повідомоляє DefenseOne.

Як і в проектах з побудови американських автомобільних доріг державного значення, Олсон пропонує застосувати підхід, коли 90-95% інвестицій надходять від приватних компаній.

В статті використано матеріали DefenseOne, Breaking Defense.

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