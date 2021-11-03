Пентагон: Китай швидше, ніж очікувалось, нарощує ядерний арсенал

Китай може наростити кількість ядерних боєголовок до 700 в 2027 році і 1000 в 2030. Такі дані містяться в новому звіті Пентагону "Військова та безпекова ситуація щодо Китаю", оприлюдненому в середу.

Темпи нарощування ядерної зброї Китаєм викликають занепокоєння США, заявив пресі високопосадовець Пентагону. Ще одне джерело занепокоєння - те, що хоча Китай декларує політику невикористання ядерної зброї першими, але "певні військові документи припускають обставини, за яких цей підхід може не діяти", додав високопосадовець, повідомляє журналіст "Голосу Америки" Джефф Сельдін.

Ці нові спроможності посилюють здатність Китаю чинити тиск на Тайвань а також діяти в територіальних суперечках, йдеться у звіті.

Високопосадовець Пентагону зауважив, що Китай досягне кількісного паритету зі збройними силами США до кінця цього десятиліття.

Генерал Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США заявив виданню Bloomberg в жовтні, що його "дуже непокоять" випробування Китаєм гіперзвукових ракет.

"Не знаю, чи це "Спутнік", але вже наближається до цього", - додав Міллі, згадавши про запуск СРСР першого штучного супутника Землі в 1950-х.

Минулого тижня генерал Джо Гайтен, заступник Очільника Об'єднаного комітету начальників штабів США назвав "шокуючим" швидкий розвиток китайського війська.

Незважаючи на занепокоєння через швидкий розвиток війська Китаєм, Гайтен заявив, що наразі Росія є більшою екзистенційною загрозою для США.

"Росія - все ще більш нагальна загроза просто тому, що вони розмістили приблизно 1500 одиниць ядерної зброї, а Китай має близько 20% цього, - сказав генерал у відповідь на питання "Голосу Америки", - тому в короткостроковій перспективі варто хвилюватись про Росію".

"Вона вже має операційні гіперзвукові спроможності з ядерною зброєю, - сказав Гайтен про Росію. - І вони продовжують експериментувати з гіперзвуковими технологіями, але це далеко від темпів Китаю, навіть не наближаються до темпів Китаю".

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