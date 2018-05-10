Пентагон попросив у Конгресу захисту від американських нафтовиків

Спеціальна доповідь Міноборони США представлена на розгляд комітетів Конгресу вказує, що видобуток нафти та газу у східній частині Мексиканської затоки США ймовірно несумісний із використанням цієї території американськими військовими.

ВМС та ВПС США використовують східну частину Мексиканської затоки для випробування лазерної зброї, зброї великого радіусу дії, нових суден та мін, тож робота у цій зоні бурових установок завадить операціям, відзначає видання The Hill.

Якщо розробка покладів нафти та газу зайдуть на територію, яка нині відведена військовим ... військову гнучкість у регіоні буде втрачено, а військові навчання відчутно постраждають

Раніше повідомлялося, що Адміністрація США розглядає можливість видачі дозволів на розробку покладів нафти та газу у Мексиканській затоці у наступному десятилітті. Проти виступають у штаті Флорида, який має розвинену туристичну індустрію, а також представники Демократичної партії та ін.

Відповідно до доповіді Пентагону, затока це "незамінний національний ресурс, який Міноборони США використовує для розвитку та підтримки боєготовності збройних сил". У Міноборони також відзначають, що затока має критичну важливість для досягнення цілей закладених у Національну оборонну стратегію США.

"Якщо розробка покладів нафти та газу зайдуть на територію, яка нині відведена військовим, без обмежень щодо використання поверхні та активності щодо видобутку нафти та газу узгоджених спільно Міноборони та Міністерством природних ресурсів, військову гнучкість у регіоні буде втрачено, а військові навчання відчутно постраждають", - йдеться у доповіді.

Східна частина Мексиканської затоки вважається однією із перспективних територій видобутку нафти та газу у США.

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