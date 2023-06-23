Пентагон відслідковує надану Україну зброю, щоб запобігти її несанкціонованому поширенню

Суддя зі штату Аризона Орест Єйна - народжений у США онук воїна легіону Українських січових стрільців та син українців, які вимушено залишили батьківщину в часи Другої світової війни - із початком повномасштабного вторгнення Росії разом з іншими активістами просить допомоги для Києва в Конгресі США. Він двічі брав участь в Українському саміті дій на Капітолійському пагорбі, де з представниками волонтерських організацій, активістами та військовими розповідав про необхідність надання фінансування та зброї для України. А в червні 2023 р. він долучився до "Українських днів" у Вашингтоні, організованих Українським конгресовим комітетом Америки, під час якого серед іншого переконував представників Конгресу в необхідності вступу України до НАТО. Зараз суддя вважає, що головне завдання, особливо перед президентськими виборами у США, - переконувати американців, що потрібно допомагати Україні.

До Вашингтона на зустрічі в Конгресі зі спекотної Аризони 68-річний суддя міського суду Скоттсдейла Орест Єйна прилітав тричі від початку повномасштабної війни в Україні. У розмові з Українською службою Голосу Америки він пригадав, як у лютому 2022 року, коли лише прогнозували початок повномасштабної війни, він з тривогою планував, чим може бути корисним: "Я відразу подумав: ну як я можу допомогти? Я старший чоловік, мені до війни не можна, але я можу усно. Я адвокат, я суддя, і я можу з цього напрямку допомогти Україні."

Батьки Ореста - українці, які втекли, побоюючись радянських репресій під час Другої світової війни. Орест каже, що його родина не мала шансів на життя на батьківщині після приходу радянської влади. Його дідусь Роман Чарамбура під час Першої світової війни воював у легіоні Українських січових стрільців, а ще один дідусь належав до західноукраїнської інтелігенції та був у міській владі Рогатина.

"Мої батьки з заходу України, мама з Яворова, батько з міста Рогатина. Мій дід був в Українських січових стрільцях. І вирішили, що через це вони повинні були втікати. В той час як різні фронти (під час Другої світової війни, - ред.) змінювалися, мої батьки кілька разів втікали, але постійно поверталися, але вже коли вони втекли востаннє, тоді російська армія, фронт зсунувся ближче до Західної України, і в той час

Вони вирішили, що потрібно залишати дім, бо інакше їх би не було. Якби вони залишилися, то були б знищені.

вони вирішили, що потрібно залишати дім, бо інакше їх би не було. Якби вони залишилися, то були б знищені", - розповів суддя.

Батьки Ореста спочатку виїхали до Австрії, а в 1949-му році переїхали у США. "Мали різних спонсорів, і мали можливість тут життя почати," - розповідає Орест. Він народився 1955 р. у місті Рочестер у штаті Нью-Йорк і постійно мешкав в Америці, проте розмовляє українською.

"Я перший народжений в Америці з нашої родини. І вдома, коли я виростав, першою мовою була українська, а тоді вже, коли став старшим, перейшли на англійську мову. Іноді мені бракує слів, але я переважно можу дискутувати українською більш-менш інтелігентно", - каже Орест.

Орест Єйна понад 20 років працював адвокатом у США, і вже більш ніж 20 років працює суддею у місті Скоттсдейл в Аризоні. Після повномасштабної війни в Україні він опанував новий досвід: як спілкуватися з конгресменами та їхніми представниками і доносити до них потреби українських волонтерів та військових.

"Перша річ - потрібно було мати зброю, щоб закрити небо... У всіх був шок. І відразу тут, у Вашингтоні, було сприйнято, що потрібно допомогти українцям, що треба стримати Путіна", - пригадує Орест свій перший досвід адвокації. Він двічі брав участь в Українському саміті дій на Капітолійському пагорбі - восени 2022 року та навесні 2023-го. Під час цих заходів делегації спілкувалися з американськими конгресменами та сенаторами, а також з їхніми помічниками.

Суддя пригадує, що найскладнішими були зустрічі навесні 2023 р. з представниками ультраправих республіканців від Аризони. Попри домовленості, за словами Ореста, помічники одного з них не дозволили українській делегації зайти до свого офісу. "Вони нас в офісі не приймали, вони взяли нас у кут, і там ми уже тихенько говорили про різні законопроекти, які ми хочемо, щоб вони підтримували. Це була дуже незвичайна ситуація, дуже невигідна, але ми через це якось переступили, ми подали нашу інформацію, і все може змінитися," - каже Орест і додає, що такі ситуації - винятки, та зазвичай він відчуває підтримку України від представників обох партій Конгресу.

У червні 2023 року Орест Єйна також долучився до "Українських днів" у Вашингтоні, під час яких, крім питань про фінанси та зброю, делегації доносили конгресменам необхідність вступу України до НАТО.

Я хочу лишити таке враження для наших рідних в Україні, що Америка з вами, що світ з вами, і ми якось до перемоги підемо

"Ми боремося, щоб Україна стала членом НАТО, це те, про що ми говоримо. Ми натискаємо на наших урядовців, щоб взяли це до уваги. Я думаю, що фідбек не є негативним, нам дають знати, що тепер вони розглядають це питання... Я хочу лишити таке враження для наших рідних в Україні, що Америка з вами, що світ з вами, і ми якось до перемоги підемо," - каже суддя.

Представники делегацій вірять, що такі особисті розмови з помічниками, конгресменами та сенаторами хоч іноді не так швидко, як хотілося б, але дають результат. У цьому переконаний і етнічний литовець, підполковник армії США Кестутіс Ейдуконіс, який вперше долучився до цього процесу і був на зустрічах разом із Орестом. "Я справді вражений тим, наскільки обізнані люди, до яких я приєднався. Вони оперують фактами, вони знають закони, вони знають, які законопроекти хочуть ухвалити, вони іноді знають більше, ніж помічники в Конгресі, з якими ми розмовляємо... Я думаю, що ми змінюємо ситуацію. Ми переконуємо людей. Я думаю, що більшість людей уже переконалися, але інколи її потрібно трохи підштовхнути", - каже Ейдуконіс.

Під час "Українських днів" на Капітолійському пагорбі у червні 2023 р. делегація також порушувала питання того, аби в Конгресі визнали Голодомор геноцидом, і "пов’язали його з геноцидом, який зараз вчиняють росіяни."

"Я постійно слідкую за російською пресою. Ці люди божевільні, вони хочуть стерти Україну з мапи, щоб вона увійшла до складу Росії... І багато людей у Сполучених Штатах не чують цього. Вони не визнають цього", - розповів Кестутіс Ейдуконіс, додавши при цьому, що американці готові слухати про українські проблеми, але їм потрібно доносити більше інформації.

Вони хочуть стерти Україну з мапи, щоб вона увійшла до складу Росії... І багато людей у Сполучених Штатах не чують цього.

Серед інших питань, під час таких зустрічей адвокаційних делегацій у Конгресі вже постійними темами є надання Україні винищувачів F-16 та визнання Росії державою спонсором тероризму. "Я думаю, що з часом її визнають терористичною державою. Навіть якщо до цього не дійде, ми повинні тиснути, мусимо тиснути на нашу владу, що Росія - це наш ворог, це американський ворог. І американська влада, я думаю, це розуміє, але звичайний американець цього зовсім не розуміє", - вважає Орест Єйна.

На думку судді, наразі головне завдання людей, які відстоюють інтереси України у США, - працювати не так із політиками, як із пересічними американцями на місцях, які на політиків впливають. "Треба говорити прямо з конгресменами, сенаторами, пояснювати ситуацію в Україні, давати їм чітку інформацію. Але окрім цього тепер - і це найважливіша річ - потрібно буде на місцях, у наших штатах, в наших містах і селах адвокувати. Такі як я, як ми, повинні навчати звичайних американців, чому українцям потрібна допомога і потрібна зброя. Іноді американці зацікавлені лише в тому, що є в їхньому місті чи штаті, і ми повинні пояснювати їм", - каже Орест Єйна.

Особливо, вважає суддя, роботу на місцях важливо проводити перед президентськими виборами. "По-перше, будуть вибори, а по-друге, ці люди роблять так само як я, і як різні люди, що адвокують за Україну. Вони так само підносять телефон, дзвонять до різних конгресменів, і розповідають їм: чому ви даєте більше грошей, чому ви даєте більше зброї, чому не для нас? Вони ту ж справу роблять. І я вважаю, що ми можемо їх переконати".

Орест Єйна каже, що, на його думку, більшість людей в Аризоні, де він мешкає і працює, підтримують Україну. "Але є деякі елементи нашої громади, що не розуміють. І як ми можемо їх переконувати? Ми можемо приходити на різні зустрічі, 15-20 хвилин розмовляти про Україну: де Україна, що потрібно, як ми можемо допомогти", - каже Орест, і планує більше уваги приділяти саме такій роботі.

У волонтерській організації з Аризони "Кактус і Тризуб" розповідають, що суддя протягом минулого року часто долучався до розмов із місцевою громадою. "Орест приходить на наші протести, підтримує наші фандрейзери. Він дуже активно займається адвокацією в Аризоні. Нещодавно був запрошений виголосити промову на "губернаторському сніданку", - каже представниця "Кактус і Тризуб" Ірина Емрайн.

Орест Єйна також очолює Раду керівників Асоціації українських правників Америки (Ukrainian American Bar Association) та неодноразово бував в Україні. "Вперше я приїхав до України в 1971 році, коли мені було 16 років. Я дуже часто приїжджав в Україну в 1991 році. І був у 2013 році. Я був у Львові, в Києві, в Каневі, по всій Україні, в Карпатах. Ця країна дуже близька моєму серцю."

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