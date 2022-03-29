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Пентагон надішле у Німеччину 6 штурмових літаків та 240 військових
США надішлють у Німеччину 6 штурмових літаків ВМС та 240 військових. Про це у понеділок заявив прес-секретар Пентагону.
Літаки “Ґровлери EA-18G” - літаки радіоелектронної протидії, які допомагають при атаках шляхом перешкоджання протиповітряній обороні противника. Речник Пентагону наголосив, що ці літаки не будуть використовуватись проти російських військ в Україні, і їх розгортання не є відповіддю на якусь загрозу чи інцидент.
У заяві Кірбі мовиться, що міністр оборони США "хоче залишати різні опції відкритими".
За словами речника, судна зміцнять можливості стримування НАТО на Східному фланзі.
“Ґровлери, як відомо тим з вас, хто знайомий з цією платформою, обладнані для виконання різних місій, однак вони спеціалізуються на місіях радіоелектронної боротьби, використовуючи набір датчиків перешкод, щоб заплутати радари противника, що значно допомагає придушити протиповітряну оборону противника”, – розповів Джон Кірбі, речник Департаменту оборони США.
За даними Пентагону, ці літаки супроводжуватиме близько 240 людей екіпажу, персонал обслуговування та пілоти.
У матеріалі використана інформація Міністерства оборони США, видань The Hill, New York Times.
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"Ми не можемо гаяти час" - МАГАТЕ допоможе Україні з безпекою АЕС
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі прибув до України з метою розпочати допомогу з безпекою ядерних реакторів.
"Ми не можемо гаяти час, - заявив Гроссі. - Конфлікт вже приніс невимовні людські страждання та руйнування. Знання МАГАТЕ та спроможності необхідні, щоб запобігти надзвичайним ситуаціям в атомній сфері".
Гроссі додав, що допомога МАГАТЕ надаватиметься на запит України, яка має "одну з найбільших програм атомної енергетики в Європі". Україна має 15 ядерних реакторів на чотирьох електростанціях.
У звіті від 26 березня, організація висловила занепокоєння тим, що персонал на Чорнобильській АЕС не міг повернутись до своїх осель у місті Славутич на відпочинок, що зриває ротацію співробітників.
Гроссі також неодноразово висловлював занепокоєння через важку ситуацію в якій працюють співробітники АЕС, захоплені російськими військовими, включаючи Запорізьку АЕС. Також, станом на 26 березня, через обстріли, було неможливо нейтралізувати ракету, що влучила поблизу дослідницьої атомної установи в Харкові, але не розірвалась, йдеться у звіті.
«Не зрадити Україну і не повторити помилки минулого» закликає Британія
Чільна представниця уряду Великої Британії заявила, що міжнародна спільнота повинна зосередитися на підтримці України, а також не допустити помилок у дипломатичних процесах, спрямованих на припинення російської війни.
Путін просто повернувся, щоб урвати ще більше.Ліз Трасс
Ліз Трасс, яка очолює британське міністерство закордонних справ, виголосила застереження у парламенті 28 березня - напередодні нового кола переговорів між делегаціями України та Росії у Стамбулі.
За її словами необхідно домогтися, «щоб будь-які майбутні переговори не призвели до зради України чи повторення помилок минулого».
«Ми пам’ятаємо хиткі домовленості 2014 року, які не дали Україні тривкої безпеки. Путін просто повернувся, щоб урвати ще більше», - сказала Елізабет Трасс і наголосила, - «Ми працюватимемо над тим, щоб відновити територіальну цілісність і суверенітет України».
Вона так окреслила головні напрямки британських зусиль: «Разом з союзниками ми домовилися чинити тиск на Путіна, щоб покласти край його жахливій війні в Україні, запроваджуючи жорсткіші санкції для послаблення російської економіки, постачаючи зброю Україні і посилюючи східний фланг НАТО, надаючи гуманітарну допомогу і долаючи ширші наслідки цієї кризи, а також, підтримуючи Україну у переговорних процесах».
Окремо Трасс заявила про наміри Лондона «притягнути режим Путіна до відповідальності в Міжнародному суді».
Вона повідомила про створення спеціального підрозділу, «щоб разом з нашими міжнародними партнерами надати українцям якнайбільшу підтримку».
Раніше британська Генеральна прокуратура оголосила призначення провідного правника Говарда Моррісона консультантом Генеральної прокуратури України для допомоги у розслідуванні звинувачень про російські воєнні злочини і в поданні позовів у Міжнародний суд у Гаазі.
Іншим можливим шляхом називають створення спеціального міжнародного трибуналу подібно до того, який був створений для розслідування злочинів війни у колишній Югославії.
Говард Моррісон зокрема вів справу звинуваченого у воєнних злочинах сербського лідера Радована Караджича.
Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон став одним з міжнародних лідерів, які заявили, що Росія застосовує в Україні «варварську тактику».
Москва стверджує, що її військові в Україні не ціляться в цивільних, але повідомлення вказують на навмисне руйнування російськими бомбами, ракетами й артилерією житлових будинків, лікарень та об’єктів інфраструктури.
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