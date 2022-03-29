Пентагон надішле у Німеччину 6 штурмових літаків та 240 військових

США надішлють у Німеччину 6 штурмових літаків ВМС та 240 військових. Про це у понеділок заявив прес-секретар Пентагону.

Літаки “Ґровлери EA-18G” - літаки радіоелектронної протидії, які допомагають при атаках шляхом перешкоджання протиповітряній обороні противника. Речник Пентагону наголосив, що ці літаки не будуть використовуватись проти російських військ в Україні, і їх розгортання не є відповіддю на якусь загрозу чи інцидент.

У заяві Кірбі мовиться, що міністр оборони США "хоче залишати різні опції відкритими".

За словами речника, судна зміцнять можливості стримування НАТО на Східному фланзі.

“Ґровлери, як відомо тим з вас, хто знайомий з цією платформою, обладнані для виконання різних місій, однак вони спеціалізуються на місіях радіоелектронної боротьби, використовуючи набір датчиків перешкод, щоб заплутати радари противника, що значно допомагає придушити протиповітряну оборону противника”, – розповів Джон Кірбі, речник Департаменту оборони США.

За даними Пентагону, ці літаки супроводжуватиме близько 240 людей екіпажу, персонал обслуговування та пілоти.

У матеріалі використана інформація Міністерства оборони США, видань The Hill, New York Times.