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США нададуть Україні вісім NASAMS, два з них доставлять у найближі тижні
Сполучені Штати вже надали Україні 1 400 зенітно-ракетних комплексів Stinger малої дальності і планують надати загалом вісім норвезьких ЗРК NASAMS – повідомило Міністерство оборони США.
"Дві з цих систем надішлють протягом наступних кількох тижнів, а інші – слідом за ними. Українських військовиків уже навчають користуватися цією системою, яка стріляє різними ракетами. NASAM може захищати від широкого спектру повітряних загроз", – йдеться в повідомленні.
Окрім того, Україні продовжують надавати системи захисту від безпілотників, "включаючи систему Vampire та інші радіолокаційні системи".
За спостереженнями Пентагону, ЗСУ здатні відбити певну кількість російських атак, але протиповітряна оборона "залишається пріоритетом". "Руйнування електромережі та водопостачання є серйозною проблемою, яка напряму шкодить цивільному населенню", – наводять у відомстві слова одного з посадовців Пентагону.
"США також допомогли підтримати передачу Словаччиною системи С-300 на початку війни", - сказав неназваний високопосадовець відомства. - "Це було неймовірно важливо для захисту української інфраструктури на той момент, і США також отримали багато запасних частин, щоб підтримувати українські системи протиповітряної оборони радянського типу в працездатному стані".
26 жовтня стало відомо, що США передали Україні перші два зенітні ракетні комплекси NASAMS – систему протиповітряної оборони середньої дальності, пише Радіо Свобода.
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Нафта - все, що лишилось у російській економіці, Путін зруйнував решту - радник Білого дому
Нафта – це все, що залишилося в Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну, вважає Амос Хохштейн, спеціальний президентський координатор при президенті Джо Байдені.
"Нафта – це єдине що, яка залишилася в економіці. Путін знищив решту економіки", – заявив Хохштейн телеканалу CNBC. - "Все, що в них залишилося, це те, що виходить із-під землі. Він більше не продаватиме свій газ Європі, тому в нього залишилася тільки нафта, це те, що фінансує цю війну", – сказав він.
За прогнозами Міжнародного валютного фонду, ВВП Росії скоротиться на 3,4% цього року. За даними Євростату, у 2021 році Росія була найбільшим постачальником природного газу та нафтопродуктів до ЄС, проте цього року експорт газу з Росії до ЄС знизився.
"Незважаючи на наявні виробничі та транспортні потужності, Росія з початку 2022 року скоротила постачання газу до ЄС майже на 50% у річному обчисленні", - заявило Міжнародне енергетичне агентство.
Як пише Reuters, ситуація у виробничому секторі Росії ускладнилась у жовтні через санкції Заходу за російську війну в Україні та через мобілізацію росіян.
Польща обрала США і Південну Корею для побудови перших атомних електростанцій
Польський уряд оголосив про підписання угод наприкінці жовтня спочатку зі Сполученими Штатами, а потім з Південною Кореєю про плани спорудження перших двох атомних електростанцій у Польщі.
Передбачають, що побудова двох АЕС, які матимуть по три реактори кожна, коштуватиме 40 мільярдів доларів; і перший реактор мав би почати виробляти струм 2033 року, а останній стати до ладу 2043 року.
Атомна енергетика безпечна, чиста, екологічна і доповнює зелену трансформацію та відновлювані джерела енергії…
У Варшаві кажуть, що розвиток атомної енергетики допоможе зменшити використання вугілля і скоротити шкідливі викиди, а також урізноманітнити джерела енергії з міркувань безпеки.
Наміри Польщі будувати атомні станції, а також рішення Німеччини відкласти виведення з експлуатації трьох АЕС є ознаками змін в енергетичній галузі Європи, які підштовхнула російська війна в Україні і використання Москвою енергії у протистоянні з Заходом.
Погляди на атомну енергетику у Європі були значною мірою негативні внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС в Україні 1986 року.
Після Чорнобильської аварії комуністичний уряд Польщі під тиском громадської думки на початку 80-х років зупинив будівництво першої польської АЕС з допомогою Радянського Союзу.
Ще одним великим ударом по репутації атомної енергетики стала аварія 2011 року на Фукусімській АЕС в Японії, після якої Німеччина вирішили закрити всі свої атомні стації.
Критики атомної енергетики також вказують, що вона надто коштовна, але прихильники наполягають на її надійності і відсутності газових викидів.
Польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявив 31 жовтня, що йдеться про курс його урядової партії на «зміцнення суверенітету в галузі енергетичної безпеки», а також про «побудову нової системи безпеки у Європі без російських енергетичних впливів».
«Атомна енергетика безпечна, чиста, екологічна і доповнює зелену трансформацію та відновлювані джерела енергії… Це водночас інвестиція, що дає тисячі робочих місць у високотехнологічних галузях», - написав Моравецький у Фейсбуку.
Польська домовленість з Південною Кореєю передбачає, що до кінця року провідні енергокомпанії двох країн розроблять проект побудови атомних реакторів у центральній Польщі поблизу Варшави.
У разі схвалення проекту уряди планують підписати контракт про спорудження.
США
Перед домовленістю з Південною Кореєю Варшава голосила, що першу атомну електростанцію Польща будуватиме з американською компанією Вестінґгаус (Westinghouse Electric Company).
Матеуш Моравецький у Твіттері назвав угоду зі США ознакою «міцного польсько-американського альянсу».
Міністерка енергетики США Дженніфер Ґренголм заявила з нагоди домовленості, що це «дає чіткий сигнал Росії: Ми більше не дозволимо їм використовувати енергію в якості зброї».
«Захід буде згуртованим проти неспровокованої агресії, а також урізноманітнюватиме ланцюги енергопостачання та посилюватиме співпрацю задля клімату», - сказала вона.
Франція
Польський уряд також розглядав можливість співпраці з Францією, яка має свої широко застосовувані технології в атомній енергетиці.
Французька компанія EDF повідомляла, що в середині жовтня подавала свою пропозицію щодо побудови атомних реакторів у Польщі.
У французькій пропозиції наголошено, що «програмі значно сприяли б зв’язки з іншими проектами EPR (французькими реакторами третього покоління) в різних частинах Європи в дусі довготермінового європейського партнерства між польською та французькою атомною промисловістю».
Але у польських ЗМІ пишуть, що урядовці у Варшаві вирішили відхилити французькі проекти з огляду на те, що названо випадками затягування і перевищення бюджету при побудові атомних реакторів в інших країнах.
Коментатори також, вказують, що чинниками у рішенні Варшави напевне були міркування щодо військової співпраці Польщі зі Сполученими Штатами і Південною Кореєю.
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