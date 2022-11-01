США нададуть Україні вісім NASAMS, два з них доставлять у найближі тижні

Сполучені Штати вже надали Україні 1 400 зенітно-ракетних комплексів Stinger малої дальності і планують надати загалом вісім норвезьких ЗРК NASAMS – повідомило Міністерство оборони США.

"Дві з цих систем надішлють протягом наступних кількох тижнів, а інші – слідом за ними. Українських військовиків уже навчають користуватися цією системою, яка стріляє різними ракетами. NASAM може захищати від широкого спектру повітряних загроз", – йдеться в повідомленні.

Окрім того, Україні продовжують надавати системи захисту від безпілотників, "включаючи систему Vampire та інші радіолокаційні системи".

За спостереженнями Пентагону, ЗСУ здатні відбити певну кількість російських атак, але протиповітряна оборона "залишається пріоритетом". "Руйнування електромережі та водопостачання є серйозною проблемою, яка напряму шкодить цивільному населенню", – наводять у відомстві слова одного з посадовців Пентагону.

"США також допомогли підтримати передачу Словаччиною системи С-300 на початку війни", - сказав неназваний високопосадовець відомства. - "Це було неймовірно важливо для захисту української інфраструктури на той момент, і США також отримали багато запасних частин, щоб підтримувати українські системи протиповітряної оборони радянського типу в працездатному стані".

26 жовтня стало відомо, що США передали Україні перші два зенітні ракетні комплекси NASAMS – систему протиповітряної оборони середньої дальності, пише Радіо Свобода.