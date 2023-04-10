Розвідувальні служби США перевіряють поширення таємної інформації всередині уряду після ймовірного витоку документів Пентагону

Президент Франції Еммануель Макрон після візиту в Китай зробив низку заяв щодо США, Тайваню та України, які викликали обурення серед політиків та експертів в країнах Заходу.

Зокрема, Еммануель Макрон в інтерв’ю журналістам заявив, що Європа має зменшити свою залежність від США, не дозволити себе втягнути в американсько-китайське протистояння щодо Тайваню, а також, що "європейці не можуть вирішити кризу в Україні".

Видання Politico пише, що це інтерв'ю відбувалось в літаку після 6-годинної зустрічі Макрона із Сі Цзіньпінем, на ньому був присутній журналіст Politico та ще два французькі журналісти.

Макрон в інтерв’ю припустив, що європейські країни повинні "відокремитися" від політики США й уникати втручання в кризи, "які не є нашими", щоб побудувати концепцію "стратегічної автономії" Європи. За даними Politico, цю “стратегічну автономію”, ймовірно, має очолити Франція, яка стане “третьою супердержавою”.

"Парадокс полягає в тому, що, ми, охоплені панікою, віримо, що ми лише послідовники Америки", - цитує Макрона видання Politico. - “Питання, на яке європейці мають відповісти… чи це в наших інтересах прискорити [кризу] на Тайвані? Ні. Найгірше було б думати, що ми, європейці, повинні стати послідовниками цієї теми та брати приклад із політики США та надмірної реакції Китаю”.

“Європейці не можуть вирішити кризу в Україні, - сказав в інтерв’ю Макрон. - Як ми можемо казати щодо Тайваню: майте на увазі, якщо ви зробите щось неправильно, ми там будемо. Якщо ми хочемо посилити напругу, це шлях, яким ми маємо рухатись”, - сказав президент Франції.

Макрон також вважає, що Європа посилила свою залежність від США в питанні зброї та енергетики, він пропонує Європі зменшити свою залежність від «екстериторіальності долара США». Видання Politico додає, що ця теза часто лунає від офіційних осіб в Москві та Пекіні.

“Якщо напруга між двома наддержавами посилиться, ... у нас не буде часу та ресурсів для фінансування нашої стратегічної автономії, і ми станемо васалами”, - заявив президент Франції.

Китайське державні ЗМІ China Xinhua News ​написало, що “французький президент Макрон знову підтверджує [тезу про] стратегічну автономію після візиту в Китай, закликавши Європу зменшити залежність від США і прагнути стати «третьою світовою державою».

Білий дім так прокоментував інтерв'ю президента Макрона: "Ми задоволені й впевнені в чудових двосторонніх відносинах, які ми маємо з Францією, і в тих відносинах, які президент має з президентом Макроном", - заявив Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США.

Експерти радять Макрону обрати “посилення України” замість "нейтралітету"

Чимало оглядачів у Європі та США розкритикували позицію президента Франції й закликали його не дистанціюватися від союзників, а навпаки, посилити допомогу Україні та вкладати гроші у власну оборону.

Щоб стати величною державою, потрібно діяти по-величному, і витрачати відповідно, зазначив колишній посол США в Росії, а тепер професор Стенфордського Університету Майкл Макфол.

“Щоб зменшити свою «залежність» від США, президенте Макроне, витрачайте більше на свою оборону! І надавати більше військової допомоги Україні, європейській країні”, - написав він у Twitter.

“Макрон не хоче, щоб Європа «потрапила в кризи, які не є нашими», як то Тайвань. Але для нього цілком нормально - покладатися на безпекові зобов’язання США у Європі щодо вирішення криз, подібних до української. Це не “стратегічна автономія”. Це стратегічний нонсенс”, - пише президент Чиказької Ради з глобальних питань, колишній посол США в НАТО Айво Даалдер.

Газета Wall street Journal у своїй редакторській колонці пише, що своєю завою президент Франції обрав позицію нейтралітету стосовно китайської агресії у Тихоокеанському регіоні. Газета додає, що Макрон своїми словами відкинув можливість “європейської допомоги” у так званих “чужих кризах”.

“Якщо пан Макрон домагається зменшення підтримки війни проти Росії в американському суспільстві, то краще й казати не треба. Без американської зброї та даних розвідки Росія вже давно б проїхалась би по Україні, і можливо, по одній чи двох сусідніх країнах НАТО. Пан Макрон каже, що хоче, аби Європа менш залежала від американської зброї та енергетики, і це нормально. Але які політичні зміни та фінансові витрати потрібні для цього?” - ставлять питання редактори WSJ.

“Замість того, щоб в односторонньому порядку вести переговори про мир в Україні з Путіним та Сі Цзіньпіном, Макрон має переозброїти Францію і надіслати в Україну значно більше зброї та коштів. Діючи в односторонньому порядку та послаблюючи Францію й Україну у військовому плані, він підриває свої розмови про європейську стратегічну автономію”, - вважає Андерс Аслунд, співробітник аналітичного центру “Атлантична рада”.

“Макрон поїхав в Пекін, щоб спробувати переконати президента Сі використати свій вплив на Путіна, аби той припинив війну в Україні. Натомість Макрон кинув Тайвань під поїзд, і повернув на свій бампер наклейку, де йдеться, що Європа не буде васалом США”, - зазначила Тереза Фаллон, директорка Центру з досліджень Росії, Європи та Азії у Чиказькій Раді з глобальних питань.

Посилити допомогу Україні радить французькому президенту і Констанца Штельзенмюллер, директорка Центру США та Європи в Інституті Бруккінґса: “А якщо щодо того, щоб сильніше попрацювати в питаннях Україні? Це може допомогти з іншими цілями,” - пише вона у Twitter.

Аліна Полякова, президентка Центру аналізу європейської політики вважає, що Китай буде “в захваті” від заяв Макрона про так звану “стратегічну автономію”: “Стратегічна автономія жива тільки в голові однієї людини. Війна Росії проти України показала, наскільки Європа і США потрібні одне одному (і наскільки Європі потрібні США для свого захисту). Проте живою лишається ілюзія автономії. Пекін має бути в захваті”.

Директор Центру розвитку демократії та верховенства права в Стенфордському університеті Френсіс Фукуяма відреагував ​на заяви французького президента словами “Макрон нічого не навчився з війни в Україні”.

Від чийого імені говорить Макрон?

Сенатор Марко Рубіо, реагуючи на заяву Еммануеля Макрона, нагадав, що Європа, і Франція зокрема, десятиліттями значною мірою покладалася у своїй обороні саме на Сполучені Штати. Він нагадав, як влада Франції потребувала допомоги американського війська, коли відправляла французьких солдатів у північну Африку.

"Це хороший момент для нас, щоб запитати Європу: чи говорить Макрон від імені всієї Європи, чи Макрон зараз є головою Європи, чи він тепер найпотужніший лідер у Європі?" - питає сенатор. Якщо це так, додає він, то “є деякі речі, які варто змінити," - зазначив Рубіо у відео, яке опублікував на своїй Twitter сторінці.

“Якщо насправді Макрон говорить від імені всієї Європи, і їхня позиція зараз полягає в тому, що вони не збираються обирати сторону між США та Китаєм щодо Тайваню — можливо, нам теж не варто обирати сторони. Можливо, нам варто сказати, що ми зосередимося на Тайвані та загрозах, які представляє Китай, а ви, хлопці, займайтеся Україною та Європою”, – сказав Рубіо. При цьому сенатор наголосив, що підтримка України - в національних інтересах США.

“Макрон хоче, щоб США прийшли на допомогу Європі від російської агресії, але, очевидно, взяв обітницю нейтралітету щодо китайської агресії в Тихому океані. Дуже дякую, друже”, - відреагував на інтерв'ю французького лідера сенатор-республіканець Джон Корнін.

“Немає золотої середини між міжнародним правом і прагненням автократів до імперії. Щоб захистити нашу свободу, демократи повинні разом виступити на захист світу, заснованого на правилах, як в Україні, так і в Тайвані. Ми маємо зміцнити наш союз зі США”, - реагує на заяву французького президента німецький політик Манфред Вебер, президент Європейської народної партії в Європарламенті.

В Україні голова Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко нагадав президенту Франції, що Росія спричинила в Україні не кризу, а повномасштабну війну: "Макрон почав використовувати термін "криза в Україні", який просувають російська та китайська пропаганди. Це не якась «криза», це загарбницька війна Росії проти України. Такими заявами Макрон підриває довіру до Франції".

Як писав Голос Америки, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що Китай може відіграти значну роль у питанні російської війни в Україні. Перед візитом до Китаю, Макрон провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом, лідери, зокрема, обговорили плани Макрона долучити Китай до прискорення завершення війни.