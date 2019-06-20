Сенатори США привітали рішення Пентагону про нову оборонну допомогу Україні

Снайперські гвинтівки для спецпризначенців, гранатомети, контрбатарейні радари та устаткування, що виявлятиме та захищатиме від електронних засобів ведення війни - частина оборонної допомоги зі США, що має незабаром надійти до України, пише US news.

До устаткування, передбаченого новим пакетом допомоги, також входить і обладнання для відслідковування cитуації на морі для ВМС України. Про це заявив сенатор США Роб Портман.

У своїй заяві сенатор привітав рішення Пентагону про надання додаткової допомоги і підкреслив, що половина оборонної допомоги надається за умов проведення "надзвичайно важливих реформ в оборонній галузі", зокрема, посилення цивільного контролю за обороною.

"Мені приємно, що адміністрація Трампа надає ще один великий пакет критично важливої безпекової допомоги Україні, - йдеться в заяві сенатора Роба Портмана. – Цей пакет, обсягом 250 мільйонів доларів нарощує загальну безпекову допомогу США України до 1,5 мільярда доларів з 2014 року і надає важливу допомогу летальною зброєю та нелетальним устаткуванням Збройним силам України, щоб допомогти їм захистити суверенітет України від російської агресії на землі та на морі".

Сенаторка Джоні Ернст також привітала рішення Пентагону.

"Необхідна оборонна допомога вже йде до наших друзів в Україні. Це надає важливе навчання та військові спроможності, щоб захистити їх суверенітет від триваючої російської агресії", - наголосила сенаторка у Twitter.

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