Пентагон призупиняє ряд навчань з Південною Кореєю

Сполучені Штати та Південна Корея погодились призупинити дві військові навчальні програми на невизначений термін. Таке рішення було оголошене в Пентагоні у п’ятницю.

Призупинка відбувається відповідно до домовленостей, досягнутих на саміті президента США Дональда Трампа та керівника Північної Кореї Кім Чен Ина.

«З метою підтримки результатів сінгапурського саміту та в координації з нашим союзником – Республікою Корея, міністр Маттіс призупинив деякі навчання на невизначений час», - заявла речниця Пентагону Дана Вайт.

Міністерство оборони Південної Кореї заявило наступне стосовно призупинення навчань: «Південна Корея та США вирішили відкласти два спільні навчання, які мали відбутись протягом наступних трьох місяців, на невизначений термін».

Минулого року, 17 500 американських військових і більше 50 000 військових Південної Кореї взяли участь у навчанні Freedom Guardian, яке тепер буде призупинене. Це навчання, в основному, зосереджується на коп’ютерних симуляціях, а не на польових операціях.

Американськй посадовець на умовах анонімності сказав Reuters, що призупинення є не таким важливим, так як навчання були відносно невеликого масштабу.

У спілкуванні з журналістами після саміту з Кім Чен Ином, Трамп, фактично, підтримав точку зору Північної Кореї на ці військові навчання, назвавши їх «провокативними».

«Ми будемо згортати військові навчання, які коштують багато грошей», - наголосив Трамп, відповідаючи на запитання кореспондента «Голосу Америки» Ґрети Ван Састерен.

«По-перше, вони дуже провокативні ... і потрібні значні кошти на них, і ми не хочемо це робити поки ми проводимо переговори, основані на довірі», - додав президент США.

Спілкуючись з пресою, Трамп також назвав військові навчання «надзвичайно коштовними», вказавши, що Південна Корея недостатньо долучається до них і зазначив, що вони не будуть доцільними, адже США та Північна Корея проводять переговори про нові відносини.

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