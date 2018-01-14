Пентагон визнає реальність російської міжконтинентальної автономної ядерної торпеди - ЗМІ

Оприлюднений американськими ЗМІ проект перегляду структури ядерних сил США вказує на реальність, на думку американських військових, російського проекту безпілотного атомного підводного човна із надпотужним ядерним зарядом. Про це пише видання Defense News.

Проект перегляду структури ядерних сил США (Nuclear Posture Review), який раніше оприлюднило видання The Huffington Post, вказує, що "Росія... розробляє щонайменше дві системи міжконтинентального радіусу дії, гіперзвуковий планер та нову міжконтинентальну автономну ядерну торпеду".

Стаття Defense News відзначає, що йдеться про російський проект "Статус-6", який за даними американських спецслужб вже проходив випробування.

"Статус-6" розроблено КБ "Рубін". Відповідно до документів, які раніше було показано російським телебаченням, безпілотна торпеда має радіус дії у 6.200 миль, швидкість у понад 56 вузлів та можуть спускатись на глибину у понад кілометр.

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