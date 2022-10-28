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Росія - "гостра загроза", але вона не здатна на довгострокове протистяння - Пентагон оприлюднив нові безпекові стратегії США
Росія є "гострою" загрозою для інтересів та цінностей США, однак "Китай - єдиний конкурент, який має як намір переформатувати міжнародний правопорядок, так і все більшу силу для цього". Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, представляючи Національну оборонну стратегію США в четвер в Пентагоні.
"На відміну від Китаю, Росія не може систематично кидати виклик Сполученим Штатам в довгостроковій перспективі, - пояснив очільник американського оборонного відомства. - Однак російська агресія становить нагальну та гостру загрозу для наших інтересів та цінностей".
Під час брифінгу для преси в четвер високопосадовець Пентагону додав, що "Росія повністю стримана від нападу на НАТО". Раніше президент США Джо Байден заявляв, що США захищатимуть "кожен дюйм" території НАТО в разі нападу.
Національна оборонна стратегія встановлює стратегічні пріоритети на наступні чотири роки. Попередній такий документ було видано в 2018 році за часів президентства Дональда Трампа.
Новий документ наголошує на важливості альянсів а також інтегрованому підході до питань на міжнародній арені, що включає військову, дипломатичну та економічну складові.
Загрози, перелічені в документі, крім Китаю та Росії, включають також Північну Корею, Іран та міжнародний насильницький екстремізм.
Також в четвер США оприлюднили стратегії ядерного захисту та ракетного захисту країни.
В Стратегії щодо ядерного захисту йдеться про посилення ядерних спроможностей на тлі протистояння з такими ядерними державами, як Китай та Росія.
Через провали Росії у війні в Україні, Кремль може більше приділити уваги ядерній зброї в майбутньому, заявив високопосадовець відомства.
Водночас Пентагон оголосив про припинення програми підводних запусків ядерних крилатих ракет. "Наш запас ядерної зброї значний, - сказав Остін. - Оглянувши запас, ми вирішили, що нам не потрібна ця можливість".
Раніше представники опозиційної Республіканської партії виступали проти зупинки цієї програми. Програму було ініційовано за президентства Трампа у відповідь на можливу загрозу з боку Росії, пише Reuters.
Під час брифінгу для преси посадовеь Пентагону зазначив, що ця програма "має нульову цінність щодо поточної ситуації - Росії та України - бо навіть за повного фінансування, вона б не почала працювати до 2035 року".
Щодо ракетного захисту, в стратегії йдеться, що війна Росії в Україні показала - ракети залишаються вживаним видом зброї в теперішніх конфліктах, а Китай та Росія модернізують свої арсенали.
"Росія застосовує тисячі атакувальних ракет невибірково в Україні і в основному не для точних військових здобутків, а для широкого кола зброї для залякування і створення жахливих складнощів для невинних цивільних, - наводить USNI слова високопосадовця Пентагону. - Використання ними ракет в Україні показує - варто очікувати, що ця зброя стане звичною рисою конфлікту 21-го століття".
В статті використано інформацію Reuters.
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США надсилають новий пакет допомоги Україні обсягом 275 млн дол
ВАШИНГТОН (AP) — Пентагон надсилає Україні новий пакет зброї та іншої допомоги на суму 275 мільйонів доларів США, щоб допомогти витіснити російські війська з ключових районів на півдні з наближенням зими. Про це заявили офіційні особи США в четвер.
Посадовці сказали, що в американському пакеті, який, як очікується, буде оголошено в п’ятницю, немає поставок нових важливих видів зброї. Натомість допомога США в основному спрямована на поповнення тисяч боєприпасів для вже наявних систем озброєнь, у тому числі для ракетно-артилерійських систем високої мобільності, відомих як HIMARS, які Україна успішно використовує у своєму контрнаступі проти Росії.
Чиновники говорили на умовах анонімності, через те, що деталі пакету поки не оприлюднено.
Напередодні уряд США оприлюднив план заходів, спрямованих на те, щоб зброя, передана Україні, не опинилася в руках російських військ, їхніх поплічників чи інших екстремістських груп. У плані, оголошеному Державним департаментом у четвер, зазначається, що облік зброї особливо складний під час активної фази війни та коли на місці незначна присутність представників США.
Посадовці США постійно отримують запитання від низки конгресменів щодо того, як адміністрація обліковує мільярди доларів зброї, яка була відправлена в Україну за рік. Але адміністрація не бажала детально розповідати про свою роботу на цьому фронті через занепокоєння щодо стану конфлікту та побоювання, що це може навести потенційних контрабандистів на потенційні методи ухилення.
«Як і в будь-якому конфлікті, ми залишаємося пильними щодо можливості того, що злочинні та недержавні суб’єкти можуть спробувати незаконно придбати зброю в Україні, включно з російськими військовими, під час або після конфлікту», — заявив Держдепартамент. Державний департамент, міністерства оборони та торгівлі беруть участь у процесі обліку.
План із трьох частин включає коротко-, середньо- та довгострокові ініціативи щодо посилення нагляду США та України за переданими матеріальними засобами, зокрема більш досконалими ракетними системами та зенітними установками, а також для покращення безпеки авіації та кордонів України для боротьби з неправомірним використанням зброї та запобігання можливому обігу зброї, йдеться в повідомленні.
У Державному департаменті заявили, що поки що інтенсивний попит України на зброю на полі бою, схоже, перешкоджає розповсюдженню на чорному ринку стрілецької зброї, переносних систем протиповітряної оборони та протитанкової зброї, як-от Javelin. У заяві сказано, що основною проблемою було захоплення зброї російськими військами під час захоплення території. Також там міститься попередження, що Москва може використовувати таку зброю для контрзаходів або проведення операцій під чужим прапором.
План передбачає посилення безпеки на кордоні, тренування процедурам звітності та посилення зусиль для стримування та обмеження торгівлі зброєю.
Додаткова передова зброя також прямує до України.
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив журналістам у четвер, що він очікує, що Сполучені Штати доставлять довгоочікувані передові системи протиповітряної оборони NASAM в Україну на початку наступного місяця та навчать війська на них. Сполучені Штати зобов'язалися найближчим часом доставити Україні два зенітних ракетних комплекси середньої дальності. За його словами, протиповітряна оборона залишається найважливішою нагальною потребою України.
Пакет допомоги, який має бути оголошено в п’ятницю, за словами офіційних осіб, буде надано в рамках повноважень президента, що дозволить Пентагону брати зброю зі своїх власних запасів і швидко відправляти її в Україну.
Включно з новими 275 мільйонами доларів США виділили Україні майже 18 мільярдів доларів зброї та іншого обладнання з початку війни 24 лютого.
Допомога надходить у той час, коли українські сили намагаються звільнити південне місто Херсон, атакуючи російський плацдарм на західному березі Дніпра. Повідомляється, що призначена Москвою влада покидає місто, приєднуючись до десятків тисяч жителів, які переміщуються в інші райони, контрольовані Росією.
Південна Корея не постачає летальну зброю Україні - президент країни відповів Путіну
СЕУЛ (Reuters) – Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль заявив у п’ятницю, що Сеул не надає Україні летальну зброю. Заява прозвучала після того, як президент Росії Володимир Путін сказав, що таке рішення зруйнує двосторонні відносини Кореї та Росії.
Путін зробив це зауваження на конференції в Москві в четвер, звинувативши Захід у розпалюванні війни в Україні.
"Ми солідарні з міжнародним співтовариством щодо мирної гуманітарної допомоги Україні та не надавали жодної летальної зброї, але це в будь-якому випадку є питанням нашого суверенітету", - сказав Юн журналістам, відповідаючи на запитання про зауваження Путіна.
Південна Корея, союзник США, стверджувала, що не надаватиме Україні летальної допомоги, і намагалася уникати антагонізації Росії як з економічних причин, так і через вплив, який Москва може мати на Північну Корею.
“Ми докладаємо зусиль, щоб підтримувати мирні, добрі відносини з кожною країною світу, включаючи Росію”, - додав Юн.
Конфлікт, який розпочався вісім місяців тому вторгненням російських військ у сусідню Україну, забрав життя тисяч, мільйони переселенців, похитнув світову економіку та поновив розбіжності часів холодної війни. Росія називає вторгнення «спецоперацією».
- Голос Америки
Як не допустити потрапляння західної зброї в Україні на чорний ринок - план Держдепу
Зараз ЗСУ та сили безпеки України мають значну потребу в зброї і це убезпечує від потрапляння на чорний ринок стрілецької та легкої зброї, - йдеться у повідомленні Державного департаменту США.
"Пріоритетом Сполучених Штатів є забезпечення того, щоб Україна мала зброю, необхідну для захисту своєї території від подальшого вторгнення Росії. Допомога в забезпеченні контролю України над своєю територією є основним засобом обмеження можливого незаконного переміщення зброї російськими силами, ставлениками Росії та недержавними діячами", - зазначено на сайті Держдепу.
Український уряд зобов’язався належним чином охороняти та обліковувати передане оборонне обладнання американського походження, повідомляє американське зовнішньополітичне відомство і водночас визнає, що "хаотичний характер бойових дій може ускладнити це". Там наголосили, що захоплену проросійськими силами надану Україні зброю Росія може використовувати "для контрзаходів, пропаганди або проведення операцій під фальшивим прапором".
Держдеп наголошує, що належне гарантування безпеки зброї, "особливо переносних зенітно-ракетних комплексів і протитанкових/універсальних тактичних керованих ракет, має важливе значення для відновлення та регіональної безпеки після конфлікту". Тож Сполучені Штати продовжуватимуть допомагати уряду України в обліку та зберіганні зброї та розмінуванні, якщо дозволятимуть умови безпеки, для безпечнішого повернення українців додому. Водночас, для посилення безпеки зберігання зброї у відомстві розробили детальний план.
У короткотерміновій перспективі - протягом 2023 року - працівники посольства США в Україні допомагатимуть українському уряду приймати американську безпекову допомогу, перевіряти українські запити про надання озброєння на предмет ризику потрапляння на чорний ринок, запровадження прозорих механізмів повідомлення про переміщення традиційної зброї.
Надалі, протягом 2024-го планується, серед іншого, проведення навчань для правоохоронців в Україні та прилеглих країнах підтримувати прикордонний контроль, проводити розвідувальні й контртерористичні операції, а також відправлення до України саперних підрозділів для допомоги із розмінуванням і знищенням покинутої зброї.
Робота у довготерміновій перспективі передбачає, зокрема подальше посилення безпеки на кордонах та перевірки пасажирів і вантажів, перевірки зберігання зброї в Україні з боку американського уряду.
Також США закликають інші союзні країни, що передають Україні зброю для захисту у війні Росії, надавати Києву документувати й вести облік зброї, проводити підготовку представників для охорони зброї, розслідувати підозри у її контрабанді та допомагати створювати владі можливості для поширення інформації щодо захопленої зброї.
Раніше Голос Америки повідомляв про те, що конгресвумен українського походження республіканка Вікторія Спартц опублікувала ряд критичних заяв, які стосувались дій президентів США Джо Байдена та України Володимира Зеленського, вимагаючи перевіряти допомогу, яка надається Україні від США.
У відповідь у Пентагоні заявили, що не бачать ознак, що надану зброю Україна може вивозити з країни як контрабанду.
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