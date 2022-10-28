Росія - "гостра загроза", але вона не здатна на довгострокове протистяння - Пентагон оприлюднив нові безпекові стратегії США

Росія є "гострою" загрозою для інтересів та цінностей США, однак "Китай - єдиний конкурент, який має як намір переформатувати міжнародний правопорядок, так і все більшу силу для цього". Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, представляючи Національну оборонну стратегію США в четвер в Пентагоні.

"На відміну від Китаю, Росія не може систематично кидати виклик Сполученим Штатам в довгостроковій перспективі, - пояснив очільник американського оборонного відомства. - Однак російська агресія становить нагальну та гостру загрозу для наших інтересів та цінностей".

Під час брифінгу для преси в четвер високопосадовець Пентагону додав, що "Росія повністю стримана від нападу на НАТО". Раніше президент США Джо Байден заявляв, що США захищатимуть "кожен дюйм" території НАТО в разі нападу.

Національна оборонна стратегія встановлює стратегічні пріоритети на наступні чотири роки. Попередній такий документ було видано в 2018 році за часів президентства Дональда Трампа.

Новий документ наголошує на важливості альянсів а також інтегрованому підході до питань на міжнародній арені, що включає військову, дипломатичну та економічну складові.

Загрози, перелічені в документі, крім Китаю та Росії, включають також Північну Корею, Іран та міжнародний насильницький екстремізм.

Також в четвер США оприлюднили стратегії ядерного захисту та ракетного захисту країни.

В Стратегії щодо ядерного захисту йдеться про посилення ядерних спроможностей на тлі протистояння з такими ядерними державами, як Китай та Росія.

Через провали Росії у війні в Україні, Кремль може більше приділити уваги ядерній зброї в майбутньому, заявив високопосадовець відомства.

Водночас Пентагон оголосив про припинення програми підводних запусків ядерних крилатих ракет. "Наш запас ядерної зброї значний, - сказав Остін. - Оглянувши запас, ми вирішили, що нам не потрібна ця можливість".

Раніше представники опозиційної Республіканської партії виступали проти зупинки цієї програми. Програму було ініційовано за президентства Трампа у відповідь на можливу загрозу з боку Росії, пише Reuters.

Під час брифінгу для преси посадовеь Пентагону зазначив, що ця програма "має нульову цінність щодо поточної ситуації - Росії та України - бо навіть за повного фінансування, вона б не почала працювати до 2035 року".

Щодо ракетного захисту, в стратегії йдеться, що війна Росії в Україні показала - ракети залишаються вживаним видом зброї в теперішніх конфліктах, а Китай та Росія модернізують свої арсенали.

"Росія застосовує тисячі атакувальних ракет невибірково в Україні і в основному не для точних військових здобутків, а для широкого кола зброї для залякування і створення жахливих складнощів для невинних цивільних, - наводить USNI слова високопосадовця Пентагону. - Використання ними ракет в Україні показує - варто очікувати, що ця зброя стане звичною рисою конфлікту 21-го століття".

В статті використано інформацію Reuters.