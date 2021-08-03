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Після стрілянини поблизу Пентагону помер поліцейський, підозрюваний розшукується - ЗМІ

На фото: вид на комплекс будівель Пентагону у штаті Вірджинія

Офіцер поліції помер після стрілянини поблизу зупинки автобуса поблизу штаб-квартири Міністерства оборони США у штаті Вірджинія.Про це повідомляють американські ЗМІ з посиланням на власні джерела.

Як повідомляється, загиблий поліцейський є одним із щонайменше трьох поранених внаслідок інциденту, який відбувся близько 10-ї ранку за місцевим часом. Після події будівлю Міноборони було заблоковано із міркувань безпеки на 2 години. Серед поранених, як повідомляють ЗМІ, і підозрюваний, який можливо зник з місця подій, скориставшись метро.

У статті використано матеріали The Washington Post, The Daily Beast, Fox 5 DC, CNN, AP.

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