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Танки Abrams доставлять в Україну на початку осені – Остін
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна отримає танки Abrams на початку осені, тоді ж мають завершитися і програми тренування українських військових для роботи на них.
«Ми робимо все можливе, щоб пришвидшити постачання цих танків. За нашими прогнозами, це відбудеться на початку осені. Тим часом ми перемістили кілька танків на тренувальний полігон, щоб українці почали навчання. До того часу, коли навчання завершаться, танки будуть доступні для використання», – заявив міністр оборони США на слуханнях у Сенаті у четвер.
Відповідаючи на запитання сенаторки-республіканки Сьюзен Коллінз про те, чи можна пришвидшити постачання 31-го танку Abrams Україні, шеф Пентагону додав, що терміни пояснюються тим, що американські військові не лише відправляють ці танки в Україну та готують українських військових для роботи на них, але і створюють інфраструктуру, яка буде підтримувати роботу цих танків, які є новою технікою для українців.
«Як вам відомо, ця техніка суттєво відрізняється, зокрема, за рахунок турбінного двигуна та інших достатньо складних систем. Але ми намагаємось якнайшвидше передати цю техніку українцям. Вони точно матимуть усе в наявності до початку осені», – сказав Остін.
Як повідомляв Голос Америки, Ллойд Остін заявив наприкінці квітня, що країни НАТО та учасники Контактної групи "Рамштайн" доставили в Україну понад 230 танків, понад 1550 броньованих машин та інше обладнання й боєприпаси для підтримки понад дев’яти нових бронетанкових бригад.
За підсумками зустрічі групи «Рамштайн», Остін повідомив, що Сполучені Штати незабаром у Німеччині розпочнуть тренування українських військових на американських танках Abrams.
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Сенатори США вимагають від Пентагону передати суду в Гаазі докази російських злочинів в Україні
Американські сенатори збільшують тиск на Пентагон, щоб змусити військових передати докази російських злочинів в Україні Міжнародному кримінальному суду в Гаазі.
Під час слухань у Сенаті США низка законодавців різко розкритикували дії Пентагона, який, як вони висловилися, «відсутній у списку тих американських відомств», що співпрацюють з Міжнародним кримінальним судом у Гаазі, який розслідує російські воєнні злочини в Україні.
Серед цих злочинів – викрадення дітей, зґвалтування, тортури та масові страти. Генеральна прокуратура України задокументувала понад 77 тисяч воєнних злочинів і злочинів проти людяності, кількість цих злочинів продовжує зростати, нагадали сенатори.
Голова Юридичного комітету Сенату сенатор-демократ Дік Дурбін запитав міністра оборони США Ллойда Остіна про те, чому міністерство оборони не передало доказів російських злочинів прокурору МКС Каріму Хану.
«Коли я зустрівся з Карімом Ханом, я запитав його, що ще Сполучені Штати можуть зробити, щоб допомогти йому зібрати необхідні докази та документи для переслідування Володимира Путіна за ці жахливі воєнні злочини. Він сказав, що Державний департамент співпрацює, Міністерство юстиції також. Але він не включив Міністерство оборони, ваше відомство», – сказав сенатор Дурбін.
Він нагадав, що з огляду на важливість розслідування та покарання за воєнні злочини, минулого року Конгрес законодавчо дозволив США ділитися критичними доказами воєнних злочинів і розвідданими з Міжнародним кримінальним судом. Але попри це, Пентагон не передав своїх даних МКС.
«У нас один президент. У нас один головнокомандувач. Але я не впевнений, що у нас одна політика щодо воєнного злочинця Володимира Путіна. Я хотів би запитати вас прямо: чому ви не бажаєте поділитися доказами, які ми зібрали в Сполучених Штатах через Міністерство оборони, з тими, хто притягує Володимира Путіна до відповідальності за його воєнні злочини?» – запитав сенатор Дурбін.
На це питання міністр Остін відповів, що повністю погоджується з тим, що президента Путіна потрібно притягнути до відповідальності за воєнні злочини, але його пріоритетом є захист американських військових.
«Я абсолютно згоден із тим, що ви сказали щодо звірств, свідками яких ми стали. Це було абсолютно підло. Ми продовжуємо бачити докази того, що Путін навмисно цілиться по лікарнях, житлових будівлях та інших (цивільних об’єктах, – ред.). У відомстві твердо підтримують мету притягнення Росії до відповідальності за її порушення в Україні», – сказав Остін. Він додав, що українські та міжнародні розслідування важливі для притягнення до відповідальності. Але, як сказав Остін, «я завжди надаватиму пріоритет захисту військового персоналу США та всього, що ми робимо».
Попри те, що сенатор Дурбін вісім разів ставив це питання міністру Остіну, перепитуючи, чи він знає про поправки до законодавства, і чи вважає їх достатніми, він не домігся від нього іншої відповіді.
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем, який виступав наступним, запропонував провести ще одну зустріч між законодавцями й керівництвом Пентагону, щоб з’ясувати, що стримує військових від передачі даних про російські воєнні злочини міжнародному суду.
Як писала газета New York Times у березні цього року, керівництво Пентагону виступає проти допомоги суду в розслідуванні росіян, оскільки вони бояться створити прецедент, який може допомогти прокласти шлях для переслідування в майбутньому американських військових.
За даними журналістів, інформація, яку Пентагон може передати МКС, включає матеріали про рішення російських офіційних осіб навмисно націлити свої обстріли на цивільну інфраструктуру та викрасти тисячі українських дітей з окупованої території.
У грудні 2022 року Конгрес змінив законодавчі обмеження щодо американської допомоги суду. Таким чином законодавці дозволили всім американським відомствам допомагати в розслідуваннях, які веде МКС, і можливих судових переслідуваннях, пов’язаних з війною в Україні.
Але, як кажуть оглядачі, всередині адміністрації Байдена досі точиться політична суперечка щодо того, чи варто це робити.
Як повідомляв Голос Америки, на початку травня президент України Володимир Зеленський, виступаючи в Гаазі в Нідерландах, заявив про необхідність притягнення Росії до відповідальності за війну в Україні, щоб показати світові покарання агресора.
Президент Зеленський відвідав у Гаазі Міжнародний кримінальний суд, який розслідує звинувачення про воєнні злочини, скоєні в час російського вторгнення в Україні.
У березні той суд видав ордери на арешт російського президента Путіна та уповноваженої з прав дитини РФ Марії Львової-Белової, у зв’язку з масовими депортаціями українських дітей в Росію.
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