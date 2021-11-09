США закликають Росію пояснити мету пересувань військ на заході РФ та поблизу України

"Ми продовжуємо бачити пересування російських військ в західних регіонах а також поблизу України, що викликає занепокоєння", - заявив речник Пентагону Джон Кірбі на брифінгу для преси в понеділок.

Він зауважив, що США уважно слідкують за ситуацією і закликають Росію бути більш прозорою і "чітко пояснити свої наміри" а також виконувати Мінські домовленості і поважати територіальну цілісність та суверенітет України.

Кірбі відмовився надавати кількісні оцінки пересуванням військ, або порівнювати ці маневри Росії з квітневими. Він також не став коментувати оцінки України.

Раніше українське Міністерство оборони заявило, що приблизно 90 000 російських військових перебувають поблизу кордону з Україною а також на окупованих територіях. Станом на 1 листопада, в Міноборони не підтвердили інформацію про додаткове пересування військ.

В українському відомстві відзначили, що "Російська Федерація періодично вдається до практики перекидання та накопичення військових підрозділів з метою підтримання напруги в регіоні й політичного тиску на сусідні держави".

В понеділок прес-секретар українського президента Сергій Никифоров заявив в ефірі каналу "Дом", що Офіс президента "на даний момент не має жодної підтверджуючої інформації" щодо зосередження військ РФ біля кордонів України "понад нормальний рівень".

В Кремлі назвали повідомлення про нагромадження військ "неякісними вкиданнями" інформації. Речник Кремля Пєсков також наголосив, що переміщення військ територією РФ є внутрішньою справою країни.

Міжнародні аналітики продовжують повідомляти про пересування російських військ. Так, видання Bloomberg в понеділок опублікувало дані дослідження лондонської аналітичної агенції Janes.

Janes повідомляє про переміщення щонайменше батальйону танків Т-80У поблизу російського Воронєжа в напрямку, як зауважують дослідники, навчальної бази "Погоново".

Раніше Washignton Post та Politico повідомляли про переміщення російських військ, з посиланням на дані аналітичної агенції Maxar а також соцмедійні відео.

В статті використано матеріали каналу "Дом", Bloomberg, Washington Post, Politico.

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