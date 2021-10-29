В Пентагоні закликали союзників зняти обмеження на надання оборонної зброї Україні та Грузії

Союзникам США варто усунути обмеження на надання оборонної зброї Україні та Грузії, заявила Лора Купер, помічниця міністра оборони США під час події в американському Центрі стратегічних міжнародних досліджень (CSIS) 28 жовтня, присвяченій безпеці Чорноморського регіону.

"Я б хотіла, щоб всі союзники зняли обмеження на летальну оборонну допомогу", - наголосила посадовиця у відповідь на питання щодо того, які конкретні дії могли б зробити в регіоні союзники США, такі як Німеччина, Велика Британія та Франція.

"Ми надали "Джавеліни", Україна та Грузія також придбали "Джавеліни". Це приклад летальних оборонних спроможностей, які ми надали. Деякі союзники все ще мають ці обмеження в своїх програмах безпекової допомоги, але деякі мають ці обмеження в сфері продажу.

Я переконана, що Україна повинна мати можливість придбати необхідне обладнання для свого захисту", - додала посадовиця.

Серед інших сфер, де союзники могли б долучитись до допомоги Україні, Купер назвала допомогу в сфері розбудови інституцій, таку, наприклад, як допомога ветеранам.

У вступному слові на події, Купер наголосила на історичному характері візиту очільника Пентагону Ллойда Остіна до України, Грузії та Румунії, що відбувся раніше цього місяця. Для України - це був перший візит високопосадовця Пентагону з 2017 року, зауважила вона.

В Україні Остін вже вдруге зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським за відносно короткий проміжок часу. Перша зустріч відбулась в серпні під час візиту Зеленського до Вашингтона.

Під час візиту до України Остін підкреслив відданість США продовженню безпекової допомоги, вшанував пам'ять загиблих українців у війні з Росією, відзначив прогрес в реформах, сказала посадовиця.

Вона нагадала - з 2014 року США відилили більше 2,5 млрд дол безпекової допомоги Україні, включаючи більше 400 млн дол цього року.

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